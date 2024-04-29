Постійне представництво України при Раді Європи передало генеральному секретарю РЄ оновлену інформацію про відступ від зобов'язань, узятих відповідно до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, у зв'язку з воєнним станом.

Про це передає Укрінформ із посиланням на сайт РЄ.

В Україні відступили від окремих пунктів Конвенції з прав людини

У регулярному звіті, підготовленому Міністерством юстиції, перелічені статті Конвенції, які Україні довелося порушити через агресивну війну РФ.

Зокрема, у звіті йдеться про кілька статей Конвенції, яка робить подібні відступи легальними на основі статті 15 – «Відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації, під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації».

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Обмеження, про які поінформувала Україна, стосуються статті 16 "Про обмеження політичної діяльності іноземців", статті 9 "Про свободу думки, совісті та релігії", а також статті 13 "Щодо права на ефективний засіб правового захисту".

У ній ідеться про те, що «кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб правового захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження».

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Раніше у зв'язку з агресією РФ українська влада надіслала в Раду Європи перелік пунктів, щодо яких можуть бути запроваджені обмеження. Йшлося про широкий спектр можливих порушень, зокрема, «недоторканність житла, таємниця поштових відправлень, телефонних розмов, а також свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, повертатися на неї, право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, а також право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію».

ПАРЄ одноголосно визнала російські НПЗ законною ціллю України, а Путіна - нелегітимним

У Страсбурзі під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалили низку важливих для України рішень. Зокрема, ПАРЄ остаточна вирішила, що російські нафтопереробні заводи (НПЗ) є законними цілями для ЗСУ.

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Крім того, ПАРЄ одноголосно не визнає легітимність Володимира Путіна. Асамблея звертається до країн-членів Ради Європи, країн-спостерігачів, Європейського Союзу, щоб вони зупинили всі контакти зі владою Путіна.

"Також важливо, що у рішенні ПАРЄ вибори в Росії назвали «так званими» і замість «далекі від чесних і справедливих», назвали — не чесні і несправедливі. Я на цьому наголошував і відстоював це", - зауважив нардеп Гончаренко.