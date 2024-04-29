Сьогодні французького актора Жерара Депардьє затримали в Парижі через звинувачення в сексуальних домаганнях стосовно двох членкинь знімальних команд у 2014-му та 2021-му роках.

Про це повідомляють Daily Mail та BFM TV.

Депардьє знову звинувачують у сексуальному насиллі

У повідомленні Daily Mail інформатор, дотичний до слідства, повідомив, що Депардьє було викликано до паризького поліцейського відділку, зараз його затримано. Джерело зазначило, що його допитують щодо двох імовірних випадків сексуальних домагань, які відбулись у 2014-му та 2021-му році.

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Перша жінка, кінодекораторка, яку звати Амелі, повідомила, що під час зйомок фільму "Зелені віконниці" французький актор схопив її, коли вона виходила зі знімального майданчика в приватному готелі в Парижі, непристойно торкався та робив нецензурні коментарі, перш ніж його охоронці вивели його.

Друга позивачка, яка працювала продакшн-асистенткою на зйомках стрічки "Чарівник і сіамці" у 2014-му, стверджує, що Жерар неодноразово торкався інтимних частин її тіла та робив непристойні пропозиції.

Історія звинувачень французького актора

Усього в харасменті та сексуальному насиллі Депардьє звинувачують понад 10 жінок. Один із таких у 2007 році втратив строки давності розгляду справи. У грудні 2023-го року скоїла суїцид одна з них, акторка Еммануель Дебевер. Її смерть пов'язують із виходом скандального документального фільму "Жерар Депардьє: падіння огра" про домагання актора.

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Зазначимо, що Депардьє своєї провини категорично не визнає.

"Я ніколи, ніколи не кривдив жінки...Я - не ґвалтівник і не хижак", - наполягав актор.