Офіційні чат-боти в Telegram, які використовувались для передачі інформації ЗСУ про переміщення російської армії були заблоковані випадково, повідомляє Reuters посилаючись на коментар представника Telegram.

За його словами, чат-боти українських спецслужб “тимчасово відключені через помилкове спрацьовування, але згодом були відновлені”. Представник соцмережі не надав жодних додаткових деталей.

Telegram заблокував низку важливих українських чат-ботів

Популярний месенджер Telegram, створений росіянином Павлом Дуровим, заблокував низку українських ботів, які збирали дані для української розвідки.

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"Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі, заблоковано «Головний бот розвідки». Це відбулось всупереч правил та публічним заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало", - повідомила пресслужба ГУР.

Більше по темі Успішна диверсія ГУР: спецпризначенці спалили російський гелікоптер Ка-32 у Москві Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють про чергову успішну диверсію ГУР, внаслідок якої знищено ворожий вертоліт Ка-32 на аеродромі в Москві.

Пізніше роботу низки українських ботів у Телеграмі відновили вранці в понеділок, 29 квітня.

Чотири дні тому засновник російської мережі Telegram Павло Дуров анонсував блокування акаунтів та ботів, які збирають інформацію для військових потреб. В Україні тим часом точиться дискусія про використання Telegram.