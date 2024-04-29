Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Європейський Союз має розробити сучасну версію "плану Маршалла" США часів Другої світової війни для фінансування проєктів розвитку в Молдові та в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Euractive.

Євросоюзу необхідний план фінансування розвитку Молдови та України

"Подібно до того, як після Другої світової війни Західній Європі був запропонований економічний рятувальний круг у вигляді американського "плану Маршалла", Молдова і Україна потребують чітко сфокусованого еквівалента 21-го століття від Європейського Союзу", – сказала Санду.

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Вона додала, що "план Маршалла" був покликаний показати "виснаженому континенту, що капіталізм і демократія є кращим шляхом вперед, ніж все, що пропонував комунізм", а сучасна версія цього плану повинна дати "таку ж надію тим, хто прагне до членства в ЄС".

Під час свого виступу Санду неодноразово підкреслювала, що бюджет блоку повинен не тільки фінансувати критичні зелені, цифрові та інфраструктурні проєкти, а й бути спрямованим на "захист цінностей", які перебувають під загрозою з боку "сил з похмурим баченням" європейського континенту.

Більше по темі В ЄС прокоментували тимчасовий відступ України від деяких пунктів Конвенції з прав людини За словами речника Євросоюзу, ЄС розуміє складні умови, в яких перебуває Україна з точки зору дотримання універсальних прав та свобод людини.

"Нам також потрібно інвестувати в порятунок життів, відновлення миру та захист свободи в ключові моменти історії", — додала лідерка Молдови.

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Водночас президент Молдови висловив оптимізм щодо здатності Європи протистояти викликам безпеці, спричиненим агресією Росії проти України.

Молдова може стати наступною метою агресії Росії

Очільник МЗС Молдови Міхай Попшой сказав, що якщо Україна програє у війні з Росією, то наступною метою Москви може стати Молдова.

"Ми розуміємо, що наше виживання як демократії залежить від виживання України", - сказав міністр закордонних справ Молдови.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України два роки тому 3 мільйони мешканців Молдови зіткнулися з безпрецедентною нестабільністю та тривогою.

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Путін загрожує безпеці Молдови, атакує її економіку та підриває її демократію, усі його зусилля спрямовані на заміну прозахідного керівництва новим урядом, купленим та оплаченим Кремлем, зазначає видання.

"Питання не в тому, чи хочуть росіяни вторгнутися, питання лише в тому, чи зможуть вони. Не дай Боже, щоб росіяни наважилися. Очевидно, наступною була б Молдова", — сказав урядовець.