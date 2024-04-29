У Дубаї планують збудувати найбільший аеропорт у світі, повідомляє Business Insider.

Що відомо про створення найбільшого аеропорту

Шейх Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Рашид Аль Мактум повідомив про масштабне розширення міжнародного аеропорту емірату Аль-Мактум. Зараз аеропорт займає територію в 141 кв км, а буде вп'ятеро разів більше.

Після завершення будівництва аеропорт стане найбільшим у світі, з пропускною спроможністю у 260 млн пасажирів, матиме 400 виходів для літаків та п’ять паралельних злітно-посадкових смуг.

Advertisement

Також очікується, що аеропорт стане центром нової економічної зони, призначеної для проживання мільйона осіб і створення 500 000 робочих місць. Вартість цього розширення оцінюється приблизно у 33 мільярди доларів.

Перший етап оновлення планують завершити до 2030 року, а до 2050 року його пропускна спроможність може зрости до 185 млн.

«Коли ми побудуємо ціле місто навколо аеропорту на півдні Дубая, зросте попит на житло для мільйона людей. Він прийматиме провідні світові компанії в секторах логістики та авіатранспорту», — написав шейх Мохаммед.