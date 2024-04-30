Минулого четверга Служба державної безпеки Латвії (VDD) затримала одну особу за публічне виправдання війни Росії проти України, а також за діяльність, спрямовану на розпалювання національної та етнічної ворожнечі та розбрату в суспільстві.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу VDD.

Держбезпека Латвії затримала блогера за підтримку військових злочинів РФ

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Кримінальне провадження щодо неназваної особи було розпочато 26 березня, коли спецслужба виявила кілька відеозвернень, опублікованих російською мовою на платформі «TikTok», які містять ознаки кримінальних правопорушень.

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Дана особа висловлювала підтримку Росії та її повномасштабній військовій агресії проти України, а також агресивно та вороже зверталася до латвійців та інших громадян Латвії, які підтримують Україну.

VDD провела кримінально-процесуальні дії на одному об’єкті під Ригою, пов’язаному із затриманим. Під час кримінально-процесуальних заходів спецслужба вилучила для подальшого розслідування кілька носіїв інформації, особисті записи, а також одяг та інші предмети з символікою Росії та СРСР.

Особа потрапила в поле зору VDD ще у 2023 році у зв’язку з агресивними коментарями в соцмережі Facebook, у яких висловлювалася підтримка Росії. У серпні минулого року МВС Латвії провело з цією особою профілактичні бесіди, попередивши, що така діяльність в Інтернет-середовищі наближається до правопорушень, за які передбачена кримінальна відповідальність.

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Портал Delfi уточнює, що затриманою особою, ім’я якої спецслужба не називає, є прокремлівський блогер Дмітрій Матаєв.

Латвія, Литва та Естонія звинуватили Росію у глушінні сигналів GPS у Балтійському морі

Російська Федерація регулярно глушить сигнали GPS у районі Балтійського моря, що становить небезпеку для цивільної авіації, заявили у розмові з Financial Times міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви.

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«Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація у Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає надто небезпечною, щоб її ігнорувати», — сказав у розмові з виданням міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Його естонський колега Маргус Цахкна додав, що країни Балтії вважають глушіння GPS-сигналів «гібридною атакою РФ», яка становить небезпеку для їхніх громадян. «Ми безперечно обговоримо це з нашими союзниками», — додав він.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже додала, що країни Балтії «серйозно ставляться до інцидентів» із GPS та «контактують із колегами з інших держав» з цього питання.