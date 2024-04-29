Російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Наразі відомо про двох загиблих та 17 поранених. Також загинув собака. Місцеві ЗМІ повідомляють про пожежу.

Армія РФ атакувала Одесу

Щонайменше двоє з 17 поранених у перебувають у важкому стані, повідомив Кіпер.

Раніше очільник ОВА Олег Кіпер повідомляв, що внаслідок ракетної атаки загинуло двоє людей та собака. 

"Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу", - зазначив Кіпер.

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"За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури", - повідомив очільник Одеської ОВА.

Кіпер зазначив, що на місці працюють всі відповідні служби.

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РФ під час ранкової атаки на Одесу завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки, при цьому вартість застосованих боєприпасів могла сягати 10 мільйонів доларів.

«Російська Федерація завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті Одеса», - повідомила пресслужба Сил оборони півдня.

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Зазначається, що армія РФ намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. Проте військовослужбовці ЗСУ на місці удару не перебували, тож минулося без жертв.

 

 

 

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