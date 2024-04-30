ООН: у березні було вбито і поранено на 20% більше українських цивільних, ніж у лютому

За минулий місяць, коли Росія посилила авіаудари, скориставшись із нестачі боєприпасів для української протиповітряної оборони, російські ракети і бомби вбили і поранили 604 цивільних українців.

Серед загиблих – 57 дітей, що вдвічі більше, ніж у лютому. Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Є задокументовані докази того, що Росія завдає ударів виключно по невійськових, цивільних об’єктах, у першу чергу об’єктах критичної інфраструктури, а саме теплових і гідроелектростанціях, щоб залишити Україну без електроенергії.

Advertisement

У березні були виведені з ладу шість основних ТЕС і дві ГЕС, які належать державній компанії Укргідроенерго і приватній ДТЕК.

Російська армія також б’є по церквах, лікарнях, школах, житлових будинках, магазинах і кав’ярнях – тих місцях, де перебувають також іноземні журналісти й волонтери.

Більше по темі Армія РФ атакувала ракетами Одесу: є поранена Близько 30 будинків були пошкоджені ударною хвилею. Поранену жінку ушпиталили.

“Міни та нерозірвані боєприпаси вбили й поранили щонайменше 28 цивільних, у тому числі 7 працівників сільського господарства. З початком посівної збільшився ризик для фермерів, які розпочали роботи на полях”, – йдеться у звіті Моніторингової місії ООН.

Advertisement

У звіті також вказано, що від лютого 2022 року загинули 10 810 цивільних українців і 20 556 були поранені.

Українські правозахисні організації заявляють, що реальна кількість жертв набагато більша.

Пожежа в житловому будинку в Одесі після російського удару 29 квітня, в результаті якого загинули четверо цивільних і 28 дістали поранення, опіки й травми. (ДСНС України)

4 загиблих, 28 поранених в результаті російського удару по Одесі

29 квітня в результаті російського удару по Одесі загинуло четверо цивільних. Вік двох із 28 поранених – 5 і 16 років. Про це повідомили міська та обласна військові адміністрації.

Advertisement

Попри величезну кількість доказів Москва продовжує заперечувати, що її армія навмисно б’є саме по цивільних об’єктах і житлових районах.

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко видав вже другу книгу рецептів англійською

Шеф-кухар з Києва, який домігся визнання українського борщу об’єктом світової нематеріальної культурної спадщини, видав вже другу книгу рецептів англійською під назвою “The Authentic Ukrainian Kitchen” (Автентична українська кухня). Вона має вийти 14 травня.

У цій книзі, примірник якої вдалось отримати Kyiv Post, Клопотенко доводить, що українська кухня – це не лише вареники, борщ і голубці.

Advertisement

У пошуках смаків і рецептів він об’їздив усі регіони України. Деякі він знайшов у літературі XVIII століття, в тому числі у творах Івана Котляревського – основоположника української літератури.

Під час подорожі Клопотенко став радше антропологом, збираючи рецепти приготування місцевих страв, серед яких – борщ із кров’янкою, який готують на Волині.

Його київський ресторан “100 років тому вперед” часто відвідують знаменитості, журналісти й туристи. У Львові в його бістро “Інші” харчуються ті, що не можуть заплатити.

Всі рецепти у книзі подані за категоріями – “Хліб”, “Закуски”, “Сніданки”, “Салати”, “Суп і борщ”, “Основні страви”, “Солодощі”, “Напої”.

Книжка видається в твердій обкладинці. Її можна придбати через інтернет за 40 доларів США.

Advertisement

Клопотенко називає цю збірку рецептів “освідченням у любові до різноманіття української культури їжі та поверненням до багатих кулінарних традицій, траєкторію яких змінила радянська колективізація”.

Він присвятив її “всім полеглим захисникам і тим, що воюють за вільне майбутнє України”.

У 2015 році він став переможцем телепроєкту “Мастершеф”, хоча це, за його словами, не принесло йому задоволення. Тоді він розмовляв російською, але потім перейшов виключно на українську.

Advertisement

Задня обкладинка останньої англомовної книги рецептів Євгена Клопотенка, яка має надійти у продаж наступного місяця. (Марк Рачкевич)

Зеленський і Сирський обговорили питання звільнення військовополонених

29 квітня Президент Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський обговорили ситуацію на “найгарячіших напрямках” фронту.

“Сьогодні ж провів Ставку. Доповідь Головкома Олександра Сирського, розгорнута доповідь. Фронт. Наші позиції. Найбільш гарячі напрямки. Постачання, якого ми очікуємо. Була й доповідь керівника ГУР, керівника СБУ, представників Координаційного штабу – щодо перемовин про звільнення полонених”, – сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Моніторингова місія ООН у звіті за березень зазначила, що Росія продовжує “катувати” і “страчувати” українських військовополонених, і що є “підтвердження таких фактів”.

“Майже кожний український військовополонений, з яким ми спілкувалися, розповів про те, як російські військові чи представники влади знущалися з них у полоні, про постійні побиття й катування електричним струмом, про погрози стратою, про довге тримання в незручних позах, про імітацію розстрілу. Більше половини з них зазнали сексуального насильства”, – доповіла Даніель Белль, яка очолює Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні.

Згідно статті 13 Женевської Конвенції, поводження з військовополоненими має бути “гуманним”.