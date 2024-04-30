В Україні виникла ініціатива з формування добровольчого жіночого підрозділу, який займатиметься безпілотниками у тісній інтеграції з Силами оборони.

Про це повідомив командир роти ударних дронів "Орден Сантьяго" Ігор Луценко.

Жіночий підрозділ БПЛА - що відомо

"Це робота з (відносно) складними системами, що потребує технічної грамотності, уважності та акуратності, базових інженерних навичок і творчого тактичного мислення", — пояснив Луценко.

За словами командира роти, набір у підрозділ проходитиме через конкурсний відбір:

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  • визначення, наскільки кандидатки здатні виконувати бойові завдання
  • навчання, яке водночас є і способом відбору
  • перевірки СБУ
  • фінальне рішення про зарахування до підрозділу.

"Знання та досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БПЛА або подібних систем будуть плюсом. Звісно, не завадять військові навички, від сапера і до медика чи стрільця. Досвід програмування, роботи за технічними спеціальностями (електроніка, радіо тощо) будуть теж плюсом. Але головне — готовність вчитися і готовність притиратися до колективу", — написав командир.

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Джерела Kyiv Post підтверджують, що дронами-камікадзе було частково зруйновано кисневу станцію металургійного комбінату.

Для того, щоб приєднатися до підрозділу, потрібно заповнити коротку анкету з резюме.

На думку Луценка, "те, що з'являються ініціативи, аби створити максимально комфортні умови військової служби для усіх категорій добровольців — це добре".

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"На жаль, у ворога велика перевага у живій силі, тому не слід нехтувати будь-якими ідеями, котрі дозволяють скоротити цей розрив", — зауважив командир роти "Орден Сантьяго".

Він нагадав, що перший український жіночий підрозділ був створений у лавах українських Січових стрільців перед Першою світовою. А один із найвідоміших жіночих підрозділів у світі — це Жіночі королівські військово-повітряні сили Великої Британії.

 

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