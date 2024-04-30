В Україні виникла ініціатива з формування добровольчого жіночого підрозділу, який займатиметься безпілотниками у тісній інтеграції з Силами оборони.

Про це повідомив командир роти ударних дронів "Орден Сантьяго" Ігор Луценко.

Жіночий підрозділ БПЛА - що відомо

"Це робота з (відносно) складними системами, що потребує технічної грамотності, уважності та акуратності, базових інженерних навичок і творчого тактичного мислення", — пояснив Луценко.

За словами командира роти, набір у підрозділ проходитиме через конкурсний відбір:

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визначення, наскільки кандидатки здатні виконувати бойові завдання

навчання, яке водночас є і способом відбору

перевірки СБУ

фінальне рішення про зарахування до підрозділу.

"Знання та досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БПЛА або подібних систем будуть плюсом. Звісно, не завадять військові навички, від сапера і до медика чи стрільця. Досвід програмування, роботи за технічними спеціальностями (електроніка, радіо тощо) будуть теж плюсом. Але головне — готовність вчитися і готовність притиратися до колективу", — написав командир.

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Для того, щоб приєднатися до підрозділу, потрібно заповнити коротку анкету з резюме.