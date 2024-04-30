Доктор Марта Барандій, яка народилася й виросла в Україні, планує цього року балотуватися до Європейського парламенту й сподівається стати першою бельгійкою-євродепутаткою українського походження.

Чому ви вирішили балотуватися до Європарламенту?

Оскільки через свою політичну активність у Брюсселі я стала однією з найвідоміших у Бельгії українок, нова фламандська ліберальна партія Voor U запропонувала мені перше місце в списку до Європейського парламенту. Я вже десять років займаюся політикою, захищаючи інтереси українського народу, й планую поширити свою політичну діяльність із території Фландрії й загалом Бельгії на усю Європу. Зміцнення оборони, міграція на основі європейських цінностей і врахування думок представників громадянського суспільства – це три основні пункти моєї передвиборчої програми. Ми опинились у надзвичайній ситуації, коли російська агресія та втручання РФ у внутрішні справи ЄС потребують більш ефективної відповіді. Зараз, коли прихильність електорату здобувають ультраправі, ми ризикуємо опинитися в ситуації, коли демократія в недалекому майбутньому може стати лише історичною згадкою.

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Що ви маєте на увазі під «міграцією на основі європейських цінностей»?

Мігранти, які прибувають до країн ЄС, повинні поважати права людини, і це має бути основою їхньої подальшої інтеграції у громади країн і регіонів, у яких вони планують жити. Необхідно підтримувати ініціативи «знизу вгору», програми наставництва та навчальні проєкти, які відповідають цим принципам. Крім того, потрібно дотримуватися законодавства щодо міграції.

Як ваші особисті мотиви балотуватися узгоджуються з ідеологією вашої політичної партії?

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Voor U (За вас) – це нова політична партія, заснована в грудні 2023 року паном Ельсом Ампе – сенатором і депутатом фламандського парламенту. Це ліберальна партія, програма якої містить 12 основних пунктів, яких мають дотримуватися всі члени партії (ознайомитися з ними можна на сайті vooru.be). Окрім цих базових пунктів, ми вільні висловлювати будь-які інакші погляди, яких вважаємо за потрібне дотримуватися. Наша партія виступає проти хибного підходу, коли керівництво партії вирішує, як мають голосувати її представники у парламенті. Це будуть перші для нас вибори, але ми вже здобули підтримку чималої кількості виборців, які підписалися за те, аби ми балотувалися до Європарламенту, і ми плануємо балотуватися до всіх парламентів Фландрії: фламандського, федерального, брюссельського та європейського.

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Чи змінилося останнім часом у Бельгії ставлення до України й українців?

Після початку повномасштабного вторгнення підтримка різко зросла. Навіть зараз, коли війна триває вже понад два роки, 58 % бельгійців підтримують євроінтеграцію України та виступають за надання їй військової та фінансової підтримки.

Поза контекстом України, якими засобами Росія намагається підірвати внутрішню ситуацію в Бельгії?

У Бельгії мешкає багато російських так званих дипломатів, які насправді є російськими лобістами й шпигунами. Гібридна війна, яку росіяни ведуть через соціальні медіа, підкуп політиків, зокрема членів ультраправої партії Vlaams-Belang – це діяльність, очевидно спрямована на ослаблення Бельгії, на підрив основ демократії в цій країні.

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Ви народилися у Львові, але зараз мешкаєте у Бельгії: як ви опинилися в цій країні?

Під час свого навчання у Львові я мала можливість за програмою обміну деякий час навчатися в Австрії та Бельгії. Вперше я приїхала до Брюсселя в 2004 році, коли проходила стажування у Європейському парламенті. Після закінчення навчання у Львові, а потім навчання в Німеччині в 2011 році, я повернулася до Бельгії, де й залишилася жити. Певний час я працювала у Volvo Group кризовою менеджеркою, потім представляла тут найбільшу юридичну фірму України, а після окупації росіянами Криму я заснувала Promote Ukraine – громадську організацію, яка опікується захистом інтересів українців.

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У чому практично полягає діяльність Promote Ukraine?

Протягом багатьох років Promote Ukraine розширює свою мережу та рівень експертизи з найважливіших питань євроінтеграції України. Сотні заходів, організованих нашими волонтерами, відвідали десятки тисяч людей. Але основними об'єктами нашої діяльності завжди були люди, які приймають рішення. Ми завжди намагалися робити все можливе, аби ці люди усвідомили, що їхня підтримка дуже потрібна українцям, які хочуть жити так само вільно та комфортно, як живуть мешканці країн Європи. Для цього Україні необхідна перемога. Це наразі наш головний меседж. Ми всі виступаємо за те, аби права людини не порушувалися, а в разі порушення якнайшвидше були відновлені, і винні у порушенні були би притягнуті за це до відповідальності.