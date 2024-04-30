Україна планує здійснити мобілізаційний облік громадян, які скористалися тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком неформального засідання Ради міністрів ЄС із загальних справ заявила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу чітко зазначити, що є різниця між статусом тимчасового захисту в Європі та обліком тих людей, які запитують про нього. Тимчасовий захист – це базова вимога з точки зору прав людини, у ньому не має бути жодної різниці між чоловіками й жінками, будь-яких гендерних відмінностей. Внутрішні заходи, що здійснюються Україною, спрямовані на те, щоб мати дані та плани для, за необхідністю, подальшої мобілізації», - зазначила представниця уряду.

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Більше по темі Рада ухвалила законопроєкт про впровадження початкової загальновійськової підготовки Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.

Вона зауважила, що війна – це не той час, коли доводиться приймати лише прості рішення, адже йдеться про масові жертви серед мирного населення та втрати серед військового персоналу.

«Ми маємо продовжувати мобілізацію, поки триває війна. Перш за все, ми маємо отримати дані про тих (громадян – ред.), хто може бути мобілізованим. Це не означає обов’язково їх автоматичну мобілізацію, і це також не означає, що ці люди будуть автоматично позбавлятися статусу тимчасового захисту в ЄС», - підкреслила Стефанішина.

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За її словами, ці питання будуть обговорені, зокрема, під час візиту до Києва у травні-червні поточного року профільних представників Єврокомісії та ключового Єврокомісара з питань внутрішніх справ.

Польща може допомогти повернути чоловіків призовного віку, які виїхали до неї

Зазначається, що Польща вже пропонувала Україні допомогу в повернені чоловіків призовного віку, щоб вони виконали свій громадянський обов'язок.

«Думаю, багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе та чують, скільки зусиль ми мусимо докладати, аби допомогти Україні», – сказав очільник Міноборони.

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Консульства України не обслуговують чоловіків мобілізаційного віку за кордоном

Українці мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, з 23 квітня не отримують консульські послуги. Джерела Kyiv Post в Іспанії підтвердили призупинення надання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. Інформацію про таку ж ситуацію в інших країнах розтиражувала низка українських медіа.

Зеленський підписав закон про мобілізацію

Передбачено, що мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років.

Під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані постійно носити з собою військово-обліковий документ і пред'явити його на вимогу представника ТЦК або поліцейського, прикордонника.

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Після публікації закону в усіх військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання, контактну інформацію та інші військово-облікові дані. Зробити це вони можуть у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.

Деталі про мобілізаційний закон можна знайти тут.