Сьогодні Печерський районний суд Києва ухвалив рішення зняти електронний браслет з митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), причетного до підривної діяльності проти України.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури в коментарі "Українській правді".

Зі скандального митрополита УПЦ МП Павла зняли електронний браслет

Суд задовольнив клопотання частково, попри клопотання прокурора про продовження обов’язків обвинуваченому митрополиту у повному обсязі. Рішенням суду йому не продовжено дію обов'язку носити електронний засіб контролю.

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Водночас обвинувачений зобов’язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я.

Також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні.

"Прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали, тому сказати чим мотивовано таке рішення суду, наразі неможливо. Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня. Ухвала суду оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні.

Справа так званого Паші Мерседеса

Митрополита підозрюють за кількома статтями, серед них - розпалювання міжконфесійної ворожнечі та виправдовування і заперечення збройної агресії Росії проти України.

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У липні Соломʼянський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного до 14 серпня з можливістю внесення застави у розмірі 33 млн гривень. 7 серпня стало відомо, що за Лебідя внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

Крім того, 13 липня йому оголосили про нову підозру. Служба безпеки України вказувала, що митрополит дав відеоінтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, у якому "заперечив існування України як суверенної держави".

У жовтні Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо екснастоятеля Києво-Печерської Лаври Павла.