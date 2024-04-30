Уряд Латвії затвердив надання Україні нової партії військової допомоги, до якої увійдуть, зокрема, зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження.
Про це повідомила прем’єрка країни Евіка Сіліня.
Латвія надасть Україні озброєння
«Уряд щойно затвердив передачу ЗСУ зенітних установок NBS, тактичних безпілотних систем спостереження, а також інших необхідних матеріально-технічних засобів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону, так і розвідувальні можливості України», – написала Сіліня.
Вона нагадала, що Латвія виділяє на підтримку України близько 0,25% свого ВВП на рік, і продовжуватиме підтримувати Україну як на двосторонній основі, так і разом із союзниками.
Valdība tikko atbalstīja NBS pretgaisa aizsardzības lielgabalu, taktiskās bezpilota novērošanas sistēmas, kā arī citu būtisku materiāli tehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Tas palīdzēs uzlabot gan Ukrainas pretgaisa aizsardzību, gan izlūkošanas spējas. 1/2— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) April 30, 2024
У Латвії затримали блогера за підтримку військових злочинів РФ
Минулого тижня Служба державної безпеки Латвії (VDD) затримала одну особу за публічне виправдання війни Росії проти України, а також за діяльність, спрямовану на розпалювання національної та етнічної ворожнечі та розбрату в суспільстві.
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Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кримінальне провадження щодо неназваної особи було розпочато 26 березня, коли спецслужба виявила кілька відеозвернень, опублікованих російською мовою на платформі «TikTok», які містять ознаки кримінальних правопорушень.
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