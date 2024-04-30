Уряд Латвії затвердив надання Україні нової партії військової допомоги, до якої увійдуть, зокрема, зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження.

Про це повідомила прем’єрка країни Евіка Сіліня.

Латвія надасть Україні озброєння

«Уряд щойно затвердив передачу ЗСУ зенітних установок NBS, тактичних безпілотних систем спостереження, а також інших необхідних матеріально-технічних засобів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону, так і розвідувальні можливості України», – написала Сіліня.

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Вона нагадала, що Латвія виділяє на підтримку України близько 0,25% свого ВВП на рік, і продовжуватиме підтримувати Україну як на двосторонній основі, так і разом із союзниками.