Президент Франції Еммануель Макрон планує поглибити особисті зв'язки з лідером КНР Сі Цзіньпіном під час його дводенного візиту до Франції та закликатиме китайського лідера спонукати президента РФ Володимира Путіна припинити війну в Україні.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

Макрон хоче, щоб Сі Цзіньпінь закликав Путіна припинити війну в Україні

"Президент Еммануель Макрон прагне поглибити особисті зв’язки із Сі Цзіньпіном під час його дводенного візиту до Франції і закликатиме китайського лідера спонукати Володимира Путіна припинити війну РФ в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Джерела Bloomberg повідомили, що президент Франції також має намір залучити китайські інвестиції у галузь виробництва електронних акумуляторів у Франції.

Зазначається, що французький президент планує запросити Сі на вечерю в Єлисейський палац у Парижі, де в меню може бути французький коньяк, щодо якого Пекін проводить антидемпінгове розслідування.

Більше по темі У Латвії завод, пов'язаний з російськими олігархами, отримує кошти з єврофондів Підприємство, співвласники якого російські олігархи, наближені до Кремля, отримало з єврофондів 1,25 млн євро, а також претендує на фінансування з Фонду відновлення.

Окрім того, Макрон запросить свого китайського колегу до південно-західного департаменту Верхні Піренеї, де французький президент у дитинстві гостював у своєї бабусі.

Лідер КНР планує відвідати країни Європи вперше за п'ять років на тлі зростання напруженості у відносинах із Заходом з низки питань, включно з торгівлею, звинуваченнями у шпигунстві та підтримкою Пекіном агресії РФ.

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Китай посилює підтримку військової машини Росії

США вважають, що Китай посилює підтримку військової машини Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських високопосадовців.

За словами одного з чиновників, китайські поставки заповнюють критичні прогалини в російському оборонному виробничому циклі, що допомагає РФ здійснити «найбільшу військову експансію з часів СРСР».

Зокрема, у 2023 році з Китаю до Росії надійшло майже 90% імпорту мікроелектроніки.

Зазначається, що китайські та російські підприємства працюють над спільним виробництвом дронів на території Росії. А компанії з КНР, імовірно, постачають РФ нітроцелюлозу, необхідну для виготовлення ракетного палива.