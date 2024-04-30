Президент Франції Еммануель Макрон планує поглибити особисті зв'язки з лідером КНР Сі Цзіньпіном під час його дводенного візиту до Франції та закликатиме китайського лідера спонукати президента РФ Володимира Путіна припинити війну в Україні.
Про це пише Укрінформ з посиланням на Bloomberg.
Макрон хоче, щоб Сі Цзіньпінь закликав Путіна припинити війну в Україні
"Президент Еммануель Макрон прагне поглибити особисті зв’язки із Сі Цзіньпіном під час його дводенного візиту до Франції і закликатиме китайського лідера спонукати Володимира Путіна припинити війну РФ в Україні", - йдеться у повідомленні.
Джерела Bloomberg повідомили, що президент Франції також має намір залучити китайські інвестиції у галузь виробництва електронних акумуляторів у Франції.
Зазначається, що французький президент планує запросити Сі на вечерю в Єлисейський палац у Парижі, де в меню може бути французький коньяк, щодо якого Пекін проводить антидемпінгове розслідування.
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Окрім того, Макрон запросить свого китайського колегу до південно-західного департаменту Верхні Піренеї, де французький президент у дитинстві гостював у своєї бабусі.
Лідер КНР планує відвідати країни Європи вперше за п'ять років на тлі зростання напруженості у відносинах із Заходом з низки питань, включно з торгівлею, звинуваченнями у шпигунстві та підтримкою Пекіном агресії РФ.
Китай посилює підтримку військової машини Росії
США вважають, що Китай посилює підтримку військової машини Росії.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських високопосадовців.
За словами одного з чиновників, китайські поставки заповнюють критичні прогалини в російському оборонному виробничому циклі, що допомагає РФ здійснити «найбільшу військову експансію з часів СРСР».
Зокрема, у 2023 році з Китаю до Росії надійшло майже 90% імпорту мікроелектроніки.
Зазначається, що китайські та російські підприємства працюють над спільним виробництвом дронів на території Росії. А компанії з КНР, імовірно, постачають РФ нітроцелюлозу, необхідну для виготовлення ракетного палива.
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