Європейська комісія розпочала розслідування проти компанії Meta, яка володіє Facebook та Instagram, через недостатню протидію дезінформації перед виборами до Європарламенту.

Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Єврокомісія відкрила провадження проти Meta

Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон заявив, розслідування розпочали, оскільки підозрюють компанію Meta в порушенні зобов’язань Акту із цифрових послуг щодо оманливої реклами та політичного контенту.

Також компанію підозрюють у ненаданні дослідникам, журналістам та учасникам виборчого процесу інструментів моніторингу в реальному часі та ефективних механізмів для виявлення незаконного контенту.

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Порушення, у яких підозрюють Meta, включають політику та практику щодо оманливої реклами та політичного контенту у сервісах компанії.

Також вони стосуються відсутності ефективного моніторингу виборчого контенту у режимі реального часу напередодні виборів до Європарламенту у червні на тлі того, як у Meta анонсували припинення дії CrowdTangle.

Більше по темі Україна та Єврокомісія проведуть переговори щодо продовження "транспортного безвізу" Рада Європейського Союзу дала дозвіл на проведення переговорів з Україною щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень.

Це інструмент загальнодоступної статистики, який дозволяє стежити, аналізувати та звітувати про те, що відбувається із публічним контентом у соцмережах.

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Єврокомісія також підозрює, що механізм позначення незаконного вмісту у сервісах Meta, а також механізми відшкодування збитку користувачам і внутрішні механізми подачі скарг не відповідають Акту із цифрових послуг (DSA).

В ЄК додали, що у компанії існують недоліки у наданні дослідникам доступу до загальнодоступних даних.

В Єврокомісії не виключають, що можуть заборонити TikTok на території ЄС

Під час дебатів у Маастрихті президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що не виключає, що в Європейському Союзі може бути введена заборона на TikTok.

"Вона не виключена", - сказала фон дер Ляєн після того, як модератор послався на Сполучені Штати, де соцмережа TikTok перебуватиме під національною забороною, якщо не буде продана її власником.

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Президентка зазначила, що Єврокомісія була "найпершою установою у світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах".

"Ми прекрасно знаємо, чим небезпечний TikTok", - заявила фон дер Ляєн.