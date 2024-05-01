30 квітня, виступаючи на засіданні Комітету збройних сил Палати представників, Міністр оборони США Ллойд Остін закликав країни, які мають батареї Patriot, передати їх Україні, яка потерпає від постійних ударів по критичній інфраструктурі та житлових районах.

“Є країни, які мають системи Patriot, і ми продовжуємо з ними працювати, – сказав Остін. – Протягом останніх двох тижнів я особисто говорив із лідерами кількох країн і закликав їх поділитися”.

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19 квітня Президент Володимир Зеленський заявив під час засідання Комітету Україна-НАТО, що для відбиття повітряних ударів Росії Україна потребує ще мінімум 7 систем Patriot.

“Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним. І це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники”, – сказав Зеленський, звертаючись до членів Альянсу.

У Європі системи Patriot мають Іспанія, Греція, Німеччина, Нідерланди, Польща і Швеція. Ллойд не уточнив, з якими саме країнами він обговорював це питання.

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Раніше у квітні Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в країнах-союзницях розміщені 100 таких систем ППО, а Україні потрібно всього сім, щоб захистити своє небо.

Ситуативна карта Куп’янського сектору, Харківська область. (Michael MacKay)

На північному сході України росіяни атакували 39 разів

Станом на 18:00 30 квітня, за добу було зафіксовано 96 бойових зіткнень, 39 із них – на Харківщині та Луганщині. Про це йдеться у щоденному зведенні Генштабу ЗСУ.

Росія потужно тисне на Куп’янському напрямку, і військові експерти вважають, що московські сили мають намір узяти Харків – друге за величиною місто України.

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Раніше у квітні військова розвідка України заявляла, що “чутки” про наступ на Харків з метою його захоплення – це “інформаційно-психологічна операція”.

Вже два місяці Росія постійно тероризує Харків бомбами й ракетами. Через це у місті, від якого зовсім близько до російського кордону, постійно зникає світло, і доводиться брати електроенергію з мереж інших областей та використовувати генератори.

Російські війська увійшли в Харків у лютому 2022 року, але бійцям територіальної оборони та купці військових ЗСУ вдалося вибити їх із міста.

22 квітня, за кілька хвилин до запланованої телефонної розмови Зеленського з президентом США Джоном Байденом, російська ракета частково зруйнувала телевежу в Харкові. Після розмови Зеленський заявив, що Кремль хоче "зробити Харків непридатним для життя".

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Норвегія виділила на допомогу Україні ще 633 мільйони доларів

20 квітня парламент Норвегії проголосував за збільшення обсягу допомоги Україні на 7 мільярдів крон (633 млн доларів США). Це збільшить загальну суму, яку Норвегія виділяє Україні на 2024 рік, до приблизно 2 мільярдів доларів.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре уточнив, що близько 540 млн доларів із останніх 633 призначені для систем ППО.

Президент Зеленський написав у соцмережі Х (раніше Twitter): “Я ціную, що більша частина цих коштів буде використана для зміцнення протиповітряної оборони України, що є нашим головним пріоритетом у захисті життів. Ми цінуємо незмінну підтримку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб та готовність підтримати нас у найкритичніший час”.

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Норвегія посідає 30 місце в світі за розміром ВВП (527 млрд доларів), але четверте за розміром ВВП на душу населення.

У лютому 2024 року Кільський інститут світової економіки вказав у своєму звіті, що Норвегія є 9-ю в світі за обсягами фінансової підтримки України після США, ЄС, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Канади, Франції та Японії.

Київ виділяє кошти на закупівлю ще 300 000 дронів

Кабінет міністрів України виділяє додаткові 15,5 мільярда гривень (390 млн доларів США) для закупівлі дронів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 30 квітня.

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“За виділені сьогодні кошти Силам оборони України поставлять 300 тисяч дронів, – сказав він. – Це додатковий ресурс до тих 43,3 мільярда гривень, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році. Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями”.

Росіяни зносять мозаїчне панно з етнічними українськими мотивами в окупованій Євпаторії. (Ґюндуз Мамедов)

Росіяни знищили українське мозаїчне панно в Євпаторії

Колишній заступник Генерального прокурора України Ґюндуз Мамедов повідомив, що окупаційна російська влада знищила унікальне мозаїчне панно "Гуцульський танок" на фасаді колишнього пансіонату “Роднічок” у Євпаторії, яке дуже любили містяни.

За його словами, панно зруйнували через розчищення території пансіонату під забудову багатоповерховим житлом . “Такі дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, за якими всі сторони конфлікту мають поважати культурну спадщину”, – сказав Мамедов.