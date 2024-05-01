У ніч проти середи безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) вчергове атакували ворожий нафтопереобний завод у Рязанській області Росії, повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах.

"Це спецоперація ГУР", - сказав наш співрозмовник, додавши, що "це було яскраво".

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За словами очевидців, атака на нафтопереробний завод відбулася близько третьої ночі. Спочатку було чутно гул, а потім прогриміли два вибухи.

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За даними губернатора Рязанської області, кілька дронів було збито на підльоті до регіону.

Baza повідомляє, що на заводі працюють фахівці оперативних служб. За попередніми даними, постраждалих немає.

Минула атака на Рязанський НПЗ

Це не перша українська атака на цей НПЗ. Вночі 13 березня в Рязанській області РФ на території нафтопереробного заводу сталася пожежа після атаки безпілотників.

Більше по темі Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Вночі сили ППО збили всі 13 «шахедів», якими Росія атакувала Україну. Однак, є пошкодження.

Що відомо про Рязанський НПЗ

Рязанський нафтопереробний завод розташований у місті Рязань і є частиною НК "Роснефть".

Заявлений максимально можливий обсяг переробки НПЗ - 17-18 мільйонів тонн нафти на рік.

Основна частина продукції йде на експорт.

Атаки України по російській інфраструктурі та НПЗ

Українські спецслужби вже зовсім не вперше атакують нафтопереробні потужності РФ.

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27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром «Кущевск» і два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Росії. Тоді українські дрони атакували Ільський та Слов’янський НПЗ.

Вночі 24 квітня цього року дрони Служби безпеки України (СБУ) уразили дві нафтобази у Смоленській області. Внаслідок цієї атаки Росія втратили до 26 тис. кубометрів пального.

Раніше у квітні Україна за допомогою дронів-камікадзе атакувала енергетичну інфраструктуру, яка живить об'єкти російського ВПК, внаслідок чого було уражено електропідстанції та базу зберігання пального на території Росії.