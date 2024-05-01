Служба безпеки України проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи в Шевченківському районі Києва, повідомляє пресцентр СБУ.
Серед основних локацій - Софійська і Михайлівська площі та прилегла територія.
Основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей, пояснили в СБУ.
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Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку Збройних сил України та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці.
Під час безпекових заходів силовики:
проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.
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Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану, наголосили в СБУ.
Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.
Служба безпеки України закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.
При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, і дотримуватись режиму комендантської години.
Як наголосили в СБУ, у своїй діяльності Служба безпеки України дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.
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