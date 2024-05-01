Міжвідомча комісія розпочала роботу з передачі арештованого майна колишньої резиденції експрезидента Віктора Януковича «Межигір’я» до АРМА, пише Укрінформ.

Після цього майно перейде в управління новоствореної державної установи «Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я»», повідомила агенції прессекретарка держустанови Ірина Головатенко.

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«Розпочалася робота міжвідомчої комісії у складі державної установи пам’ятки садово-паркового мистецтва, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, представників АРМА, Фонду держмайна», - сказала вона.

Крім того, до комісії за власною ініціативою долучився «комендант Межигір’я», голова ГО «НПУ Межигірʼя» Денис Тарахкотелик, на відповідальному зберіганні якого з 2014 року перебувало майно резиденції.

«Прокурор САП повідомив Денису Тарахкотелику, що він має передати майно, яке зберігав з 2014 року, до АРМА, яка у свою чергу має передати його до державної установи «Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я»», - додала Головатенко.

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За її словами, сторони визначилися з об’єктами, з яких розпочнуть передачу майна.

Після завершення цього процесу колишня резиденція перебуватиме в управлінні Парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я».

Парк «Межигір’я» зачинили для відвідувачів - чому

У зв’язку з початком роботи комісії парк зараз зачинений для відвідувачів. Втім, відкриття його заплановане уже в цьому місяці.

Колишня резиденція Януковича «Межигір’я» – що потрібно знати

У 2023 році Верховна Рада ухвалила закон, який повернув «Межигір’я» у держвласність та створив новий об’єкт природно-заповідного фонду на 138,6 га земель державної власності з офіційною назвою Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я».

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У грудні 2023 року уряд призначив Сергія Юзвенка директором державної установи «Парк-памʼятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигірʼя».

Резиденція експрезидента Януковича «Межигірʼя» була збудована у 2012 році.

Після втечі Януковича до Росії у лютому 2014 року, резиденція стала національним парком і музеєм корупції. Нею опікувалася ГО «НПУ Межигірʼя», яку очолює Денис Тарахкотелик.

З відвідувачів колишньої резиденції збирали гроші, які потім йшли на утримання будівель, парку і годівлю тварин.

У серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд справи про незаконне заволодіння колишнім президентом Януковичем і його сином резиденцією "Межигір'я".