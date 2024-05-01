У середу, 1 травня, Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) інформує, що втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 ЗС РФ, спричинена величезними втратами у «м’ясних штурмах», жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також ― невиплатою обіцяних грошей. 

Відомо, що групи російських бійців проводять активні пошуки втікачів по тимчасово окупованих українських населених пунктах, зокрема ― на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328, але, як правило, результатів цей процес не дає. 

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"Утім потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки ― справа не надто легка. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі  може загрожувати притягнення до відповідальності", - повідомляють у пресслужбі ГУР.

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"У підсумку бажання заробити «легких» грошей перетворилось для непальських найманців у пастку, безпечного виходу з якої не існує", - додали в розвідці.

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Росія завербувала понад 200 непальців на війну в Україні

У січні цього року, очільник МЗС Непалу повідомив, що Росія завербувала понад 200 громадян Непалу для участі у бойових діях в Україні, щонайменше 14 із них загинули.

«Ми попросили Росію негайно припинити вербування непальських громадян до своєї армії, негайно повернути тих, хто вже служить в армії, репатріювати тіла загиблих, а також вилікувати і повернути тих, хто був поранений у ході бойових дій», - сказав Сауд.

Непал також вимагає від Росії грошової компенсації сім'ям загиблих у ході бойових дій непальців. Росія заявила, що з 14 підтверджених загиблих громадян Непалу має 12 тіл. Більшість непальців хочуть, щоб тіла їхніх загиблих родичів були кремовані згідно з релігійними ритуалами.

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