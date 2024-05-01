У середу, 1 травня, Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) інформує, що втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 ЗС РФ, спричинена величезними втратами у «м’ясних штурмах», жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також ― невиплатою обіцяних грошей.

Відомо, що групи російських бійців проводять активні пошуки втікачів по тимчасово окупованих українських населених пунктах, зокрема ― на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328, але, як правило, результатів цей процес не дає.

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"Утім потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки ― справа не надто легка. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності", - повідомляють у пресслужбі ГУР.