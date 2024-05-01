Страсний тиждень перед Великоднем 2024 року триває з 29 квітня по 4 травня. Великий четвер на цьому тижні припадає на 2 травня.

Що таке Чистий четвер

Чистий четвер — це народна назва Великого четверга Страсної седмиці, він є четвертим днем Страсного тижня. В цей день свята Церква згадує важливу подію: як під час Таємної вечері Христос встановив таїнство святого причастя (євхаристію) - дав апостолам хліб і вино й сказав: "Це є тіло Моє і це є кров Моя". Потім він по черзі омив ноги всім учням. На той час Спаситель уже знав, що невдовзі відбудеться, і сказав, що один із присутніх незабаром зрадить його. Після вечері Ісус разом із учнями пішли до Гетсиманського саду, аби помолитися, і там Іуда Іскаріот зрадив свого вчителя, за 30 срібняків вказавши на нього охоронцям.

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Чистий четвер дуже важливий день для вірян, адже це символ повного духовного і фізичного очищення. Колись Ісус цього дня омив ноги своїм учням, показавши їм приклад смиренності істинного християнина та братньої любові. Від цього й пішла традиція здійснювати омовіння у цей особливий день перед святом Великодня. В народі цей день частіше називають Чистим, а не Великим саме через пов'язаний із ним особливий ритуал очищення себе водою.

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Чи треба купатися в Чистий четвер?

Чистий четвер пов'язаний із ритуалами очищення не лише душі, а й тіла. Він знаменує початок традиційних приготувань до святкування Великодня. За традиціями, Великдень потрібно зустрічати в охайній та чисто вимитій оселі, де немає нічого поламаного, звідки прибрали старий мотлох та бруд. Отже, розповідаємо про головні традиції, яких здавна дотримувалися наші предки у Чистий четвер перед Великоднем. Цього дня рекомендовано робити таке:

випікати паски, розмальовувати писанки або принаймні варити крашанки (до освячення їх не можна вживати);

вимивати домівку від бруду, тобто проводити генеральне прибирання всіх поверхонь;

наводити лад в саду та на городі (прибирати звідти сміття, впорядковувати грядки);

викидати з будинку сміття, непотрібні речі, які вийшли з ужитку (непотрібний вам одяг можна віддати нужденним, як й іграшки та непотрібний посуд);

завершувати усі початі справи (тобто в цей час краще нічого нового не починати);

готувати страви до Великоднього столу.

Загалом ревізія речей у домівці й обійсті та вилучення усього старого й непотрібного навесні - це дуже давня традиція, наші предки робили це перед Великоднем впродовж багатьох сторіч. Старі чи просто довго невживані речі тільки марно займають місце у шафах та на полицях і можуть нагадувати про сумні події минулого, викликаючи негативні емоції. Символічне позбавлення від усього старого відкриває двері приходу нового у наше життя.

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Раніше наші предки намагалися перед Великоднем ще й побілити чи пофарбувати стіни та стелю й загалом привести домівку до ладу. Це додавало святкового настрою та робило дім затишнішим. На свято традиційно діставали зі скринь найкращі рушники та розписаний глиняний посуд, вдягали святковий одяг і розкладали по хаті ознаки багатств й достатку, аби відзначити свято при повному параді.

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Генеральне прибирання на свято Чистий четвер

Одним із найважливіших обрядів у Чистий четвер вважається купання. Скупатися пропонується всім від немовлят до старих. Віряни ототожнюють це купання з омовінням Христом ніг своїм апостолам перед Тайною вечерею. Вода цього дня нібито має особливі властивості й дуже позитивно впливає на душу й тіло людини. Якщо маєте можливість, просто прийміть зранку прохолодний душ, від нього точно буде більше користі, ніж шкоди. Але існують також особливі традиції купання в Чистий четвер:

кажуть що омиватися варто ще до сходу сонця, тоді ваша душа й тіло наповняться максимальною кількістю енергії (2 травня 2024 року в Києві сонце зійде о 05:30);

корисно на Чистий четвер вмиваються водою, вистояною у срібному посуді, це додасть здоров'я та краси;

віряни під час купання на Чистий четвер можуть промовляти молитву до свого ангела-охоронця, щоб очиститися від гріхів та отримати захист від усього лихого;

купатися бажано під проточною водою, аби увесь змитий бруд та лихо сходили з тіла;

обирайте прохолодну воду — вона не тільки закаляє тіло, але й бадьорить дух.

Що не варто робити Великого Четверга

Оскільки у Чистий четвер заведено наводити лад у своїй оселі, смітити та розкидати речі цього дня не можна, треба усіляко підтримувати лад у домі. Брудну воду після прибирання не варто виливати в межах будинку (якщо живете в приватному секторі), краще вилити її на дорогу, щоб вона віднесла усі біди геть від вашої родини. Тим, хто постить, в четвер перед Великоднем не можна їсти м'ясо, яйця та молочні продукти.

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Складно доводиться й тим, з ким відбулися Страсного тижня якісь важливі події, бо пишні святкування у цей період не вітаються. Якщо ж якась річниця чи день народження припали на святкові дні, зберіться скромним родинним колом, а велике святкування проведіть вже після Великодня. Весілля, як і інші свята, не бажано проводити у піст, особливо впритул до церковних свят.

Вважається, що в останній тиждень великого посту потрібно закінчити всі господарські справи, провести в четвер велике прибирання, а в п'ятницю й суботу вже відпочивати та готуватися до Паски.

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Прикмети на Чистий четвер у 2024 році

Традиційний українське убрання, яке одягають неодружені жінки в Україні під час весняних свят і танців. (Фото Joseph Prezioso / AFP)

Як і будь-яке велике свято, Чистий четвер оповитий не тільки ритуалами, але й народними повір'ями та прикметами. Загалом віруючі люди були залишаються доволі забобонними й продовжують вірити у різноманітні прикмети. Зокрема із Чистим четвергом пов'язані такі прикмети:

якщо не прибрати будинок в Чистий четвер та зустріти Великдень в брудному — на вас чекають невдачі та біди;

якщо перерахувати всі гроші в хаті — будете жити у достатку й добробуті;

якщо цього дня позичити щось — тебе полишить удача та щастя;

якщо буде хороша погода в четвер — на тебе чекає багато приємних подій.

Вважалося також, що невимитий цього дня посуд може принести невдачі, а от знайти у Чистий четвер давно забуту чи загублену річ — на щастя. Аби притягнути достаток у дім, під час прибирання у воду кидали монети, а потім мили нею підлогу. Дощ у Чистий четвер віщував погану погоду до самого літа, а от сонячний теплий день передвіщав кінець весни й початок літа.