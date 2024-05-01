Згідно з даними Єдиного державного реєстру, українці відкрили понад 74 тисячі нових ФОПів за перший квартал 2024 року. Це на 33,6% більше, ніж за перший квартал минулоріч. Лідують підприємці у сфері торгівлі, надання індивідуальних послуг та ІТ.

Про це свідчать дані Опендатабот.

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Де найбільше відкрито нових справ

Рекордна кількість 74 050 нових ФОПів - на третину більше, аніж торік, та 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році. Беззаперечним лідером за кількістю нових справ останні роки залишається столиця.

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За перший квартал поточного року у Києві зареєстрували 10 252 нових бізнесів — це 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина: 6,8 тисяч новостворених бізнесів. Замикає трійку лідерів Київська область: 5,7 тисяч нових ФОПів.

Чверть новозареєстрованих ФОПів займаються роздрібною торгівлею — це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх 4 років. Також серед найбільш популярних напрямків бізнесу серед українських підприємців опинилися надання індивідуальних послуг та комп'ютерне програмування.

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Помітна частина українського бізнесу змінила міську прописку на обласну

Фахівці сервісу Опендатабот дослідили, яким чином український бізнес мігрує під час великої війни.

Майже 19 тис. компаній переїхало від початку 2022 року, за даними ЄДР, повідомляє сервіс.

Найпопулярнішими напрямками, куди рухається бізнес, виявилися Київська та Закарпатська області.

З усієї кількості компаній, які змінили своє розташування від початку повномасштабної війни, трохи більше 1 тис. переїхали з міст до областей. Половина з них — понад 600 підприємств — виїхали з Києва, а ще 60 або 5,1% – з Одещини.

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Переважно для переїзду обирають Київську область – 546 переїздів. Це майже кожна друга релокація бізнесу від початку повномасштабної війни. А найпопулярнішим став маршрут з Києва до Київської області: 359 релокацій. Фактично, 30% усіх випадків, коли бізнес переїздить в область, припадають на цей маршрут.