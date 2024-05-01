Перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що у квітні 2024 року Україна експортувала рекордні 13 млн т продукції. У грошовому вимірі експорт сягнув 3,3 мільярда доларів.

Україні вдалося експортувати 13 млн т продукції

«За підсумками квітня маємо рекордний з часу широкомасштабного вторгнення Росії в Україну обсяг експорту – 13,1 млн т. Це на 1,3 млн тонн більше, ніж у березні. І більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року. Працюємо далі над нарощуванням обсягів експорту, передовсім несировинного...» - зазначила Свириденко.

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За її словами, на зростання показників експорту вплинуло, зокрема, відкриття альтернативного морського коридору влітку минулого року, який дозволяє Україні експортувати, зокрема, зерно та метал.

Також реалізації експортного потенціалу України сприяє програма страхування суден UNITY, створена спільно з британським урядом та пулом страхових компаній.

Позитивно вплинуло на експорт розширення пропускної здатності "ліній солідарності", передусім із Молдовою і Румунією, а також покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів.

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Україна та Єврокомісія проведуть переговори щодо продовження "транспортного безвізу"

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яке дозволить провести переговори з Україною щодо продовження "транспортного безвізу".

У Мінінфраструктури нагадали, що Єврокомісія пропонує продовжити Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом щонайменше на 12 місяців з можливістю подальшого продовження ще на шість місяців.

Якщо таке рішення підтримають у Євросоюзі, то двосторонні перевезення без спецдозволів продовжать щонайменше до червня 2025 року.

"Ми вітаємо рішення ЄС розпочати офіційні переговори щодо продовження Угоди. Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку та імпортувати необхідне нашій державі", - наголосив віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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За його словами, для України важливо, щоб рішення про продовження такої Угоди ухвалили до кінця червня і не обмежували українських перевізників.