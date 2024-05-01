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Наразі є дві модифікації РЕБ:

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив , що Україна уклала контракти з компанією "МіксСтіл" щодо двох модифікацій окопних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Держава вже уклала контракти з розробником, компанією "МіксСтіл", купує дві модифікації PARASOL, а Сили оборони їх активно використовують", - додав Федоров.

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Міністр зауважив, що сьогодні на платформі Brave1 зареєстровано більше 100 розробок, 9 з яких вже модифіковані за стандартами НАТО.