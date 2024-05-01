У заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля з нагоди 20-ї річниці розширення ЄС зазначив, що процес розширення ЄС не буде завершеним, поки до нього не увійдуть Україна та інші країни-кандидати, перед якими саме зараз відкривається історичне вікно можливостей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Європейської служби зовнішніх дій.

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Україна має історичне вікно можливостей, щоб пов'язати себе з ЄС - Боррель

«Робота з возз’єднання континенту поки не є завершеною. Ми знали це до 2022 року, і ми навіть більше знаємо про це сьогодні, коли відбувається російська агресивна війна проти України. Протягом минулих років мільйони європейців продемонстрували бажання та надію приєднатися до Європейського проєкту. Західні Балкани, Туреччина, Україна, Молдова і Грузія мають історичне вікно можливостей для того, щоб міцно пов’язати своє майбутнє з Європейським Союзом», - зазначив Боррель.

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Він зауважив, що двадцять років тому європейська родина прийняла десять нових країн-членів, що стало потужним кроком для подальшого об’єднання Європи після десятиліть розділу після Другої Світової війни. Це була найбільша хвиля розширення ЄС, возз’єднання континенту із прагненням свободи для всіх народів, задля миру, стабільності й достатку.

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Сьогодні розширення ЄС, за словами Борреля, є політикою трансформації, яка має зміцнити безпеку, систему права й демократію, підвищуючи у той же час стандарти життя європейців. ЄС та країни-кандидати вже зараз співпрацюють у сферах безпеки й оборони, що дозволяє краще відповідати на чисельні геополітичні виклики.

«Майбутні країни-члени потребують зміцнення своїх демократичних інституцій та дотримання прав людини та фундаментальних свобод. ЄС також працює, щоб реформувати себе, щоб підготувати сьогоднішній ЄС до майбутнього. Ми прагнемо не просто розширеного, але більш міцного Європейського Союзу, здатного забезпечити наші спільні цінності та відобразити їх по усьому світу. Країни-кандидати та ЄС мають історичну можливість збудувати більший, глибший та сильніший Європейський Союз», - зазначив Боррель.

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Лідери країн Балтії закликали розпочати переговори про членство в ЄС з Україною та Молдовою

У спільній заяві з нагоди 20-ї річниці вступу Латвії, Литви та Естонії до Європейського Союзу президенти Едгарс Рінкевичс, Гітанас Науседа та Алар Каріс закликали ЄС розпочати у червні переговори про вступ України та Молдови в ЄС.

Глави держав зауважили, що неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України нагадує, що мир у Європі не можна сприймати як належне. Міжнародна підтримка залишається вирішальною для перемоги України, яка відстоює спільні демократичні цінності та заснований на правилах світовий порядок.

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«Ми підтримуватимемо країни-кандидати на їхньому євроінтеграційному шляху до повноправного членства в ЄС. Ми закликаємо до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою та початок переговорів про вступ у червні 2024 року», - закликали президенти трьох країн.