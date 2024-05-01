Фонд державного майна України отримав в управління грошові активи, нерухоме майно та земельні ділянки ексміністра освіти України Дмитра Табачника.

Про це повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль.

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Майно проросійських екс-міністра освіти та священника націоналізували

«Майно проросійського ексміністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду. Мова йде про кошти у розмірі майже 144 тисячі доларів, 5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв. м в смт Козин, Обухівського району Київської області», - йдеться в повідомленні.

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ФДМУ передано в управління половину квартири в Києві, на вулиці Ярославів Вал, право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн та право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.

Крім того, рішенням Вищого антикорупційного суду до Фонду передане майно Ростислава Швеця – колишнього проросійського священнослужителя. Це квартира в Сімферополі та 4 автівки.

Усі кошти від реалізації активів підсанкційних осіб спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Фонд держмайна спробує вдруге продати квартири Сальдо та Шелкова в Одесі

Аукціони з продажу санкційного майна Михайла Шелкова та Володимира Сальдо, оголошені на 17 квітня, не відбулися. Фонд держмайна оголосив на 25 травня повторні аукціони.

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«Квартири Михайла Шелкова та Володимира Сальдо – на аукціоні! ФДМУ повторно виставив на продаж ці активи російського олігарха і українського колаборанта у системі Prozorro.Продажі», - йдеться в повідомленні.

Коваль нагадав, що квартири підсанкційних осіб розташовані в комплексах у престижному Приморському районі Одеси, неподалік пляжу Аркадія.

В оголошеннях про повторні торги на Prozorro.Продажі ціна об’єктів знижена. Початкова ціна чотирьохкімнатної квартири, що була у власності Шелкова, площею 175,5 кв. м встановлена у 3,761 млн грн (на першому аукціоні – 7,52 млн грн).

Квартира, що належала Сальдо, тепер пропонується за 1,87 млн грн (раніше - 3,74 млн грн).

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Аукціони з продажу зазначеного майна заплановані на 25 травня.