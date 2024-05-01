Згідно з поданими деклараціями, за 2023 рік в України збільшилась кількість мільйонерів на 1200 осіб.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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В Україні з'явилась понад тисяча нових мільйонерів

За словами Гетманцева, станом на 1 травня українці подали 172 тисячі податкових декларацій. У них задекларовано річний дохід в обсязі 218,5 мільярдів гривень.

"Кількість громадян, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1,0 млн гривень становить 10,7 тисячі осіб (+ 1,2 тисячі осіб в порівнянні з минулим роком)", - повідомив Гетманцев.

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Він зазначив, що мільйонери подавали свої декларації з застосуванням електронних можливостей фіскальної служби.

"Значна частина громадян подали декларації з використанням сервісу ДПС щодо передзаповнення декларації, зокрема таким сервісом скористалися більше ніж 120 тисяч громадян", - заявив Гетманцев.

З початку року в Україні відкрили рекордну кількість ФОПів

Згідно з даними Єдиного державного реєстру, українці відкрили понад 74 тисячі нових ФОПів за перший квартал 2024 року. Це на 33,6% більше, ніж за перший квартал минулоріч. Лідують підприємці у сфері торгівлі, надання індивідуальних послуг та ІТ.

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Рекордна кількість 74 050 нових ФОПів - на третину більше, аніж торік, та 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році. Беззаперечним лідером за кількістю нових справ останні роки залишається столиця.

За перший квартал поточного року у Києві зареєстрували 10 252 нових бізнесів — це 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина: 6,8 тисяч новостворених бізнесів. Замикає трійку лідерів Київська область: 5,7 тисяч нових ФОПів.

Чверть новозареєстрованих ФОПів займаються роздрібною торгівлею — це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх 4 років. Також серед найбільш популярних напрямків бізнесу серед українських підприємців опинилися надання індивідуальних послуг та комп'ютерне програмування.