Сьогодні парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", або закон про "іноагентів", який спровокував масові протести й наразився на критику Заходу.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

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У Грузії парламент ухвалив скандальний закон про "іноагентів"

У повідомленні зазначається, що за законопроєкт у другому читанні, як і в першому, проголосували 83 депутати, переважно з провладної "Грузинської мрії", проти були 23 парламентарі.

Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти на документ вето, але в партії влади є достатньо голосів, щоб його подолати.

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Масові протести у Грузії

З 15 квітня у країні тривають масові протести. Причиною протестів стали спроби влади прийняти закон “Про прозорість іноземного впливу”. Це не перша спроба прийняти такий закон. Рік тому, в березні 2023 року влада Грузії вже робила таку спробу, і тоді прийняття закону відклали через масові протести.

Цей закон, за словами грузинських журналістів, є копією російського закону “Про іноземних агентів” і спрямований на обмеження роботи неурядових громадських організацій, які часто є опозиційними до уряду і фінансуються незалежними від уряду європейськими або американськими фондами й організаціями. Зокрема, закон обмежить можливості фінансування організацій неурядовим шляхом і звузить можливості для їхньої роботи.

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На акції проти закону про «іноагентів» біля будівлі парламенту Грузії в ніч проти 17 квітня співробітники правоохоронних органів побили демонстрантів і журналістів. Від дій спецназу постраждали, зокрема, журналісти онлайн-видань «Публіка», «Табула» і «Апрілі».