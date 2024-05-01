У вівторок рано вранці Україна здійснила хвилю атак на авіабази й пункти розташування систем ППО на Кримському півострові із застосуванням зброї великої дальності, зокрема близько десятка балістичних ракет ATACMS американського виробництва. Ці атаки стали одним із найпотужніших далекобійних ударів Збройних сил України по окупованій Кремлем українській території.

Поки що офіційно не ідентифіковані ракети почали вражати військові об’єкти в окупованому Криму близько 2 години ночі. Низка новинних платформ повідомляла про вибухи й сигнали повітряної тривоги поблизу Сімферополя й Севастополя, а також міст Гвардійськ, Євпаторія та Джанкой.

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За винятком Джанкоя, усі вказані населені пункти розташовані поза межами радіусу дії зброї, яку ЗСУ застосовували до цього, втім вони досяжні для нещодавно наданої Сполученими Штатами далекобійної версії ракети ATACMS із радіусом дії до 300 км.

Більше по темі ФАКТЧЕК: чи перехопила Росія українські безпілотники над Краснодарським краєм 15 квітня? Міністерство оборони Росії не надало ніяких фото- чи відеодоказів, а місцеві Telegram-канали не повідомляли про будь-які атаки, що робить цю заяву, швидше за все, неправдивою

Запуск ракети ATACMS із пускової установки M270. Фото опубліковане Центром стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) 23 квітня. За даними відкритих джерел, Україна наразі використовує від 22 до 24 M270. Джерела у Вашингтоні нещодавно повідомляли, що понад 100 ракет ATACMS, ймовірно, зараз на шляху до України в рамках пакету військової допомоги від Сполучених Штатів.

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За деякими оцінками, приблизна кількість ракет, використаних українцями під час вчорашньої атаки – від 10 до 15 одиниць, і деякі з них були оснащені касетними боєприпасами.

В окремих повідомленнях вказувалося, що під час атаки ракети ATACMS меншої дальності вражали цілі, розташовані ближче до території, контрольованої Києвом, і що окрім ракет українці застосували також і ударні безпілотники.

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На момент публікації цієї статті представники ВПС України не відповіли на запит Kyiv Post щодо подробиць цієї атаки та типу зброї, використаної у вівторок.

Роман Світан, полковник ЗСУ у відставці та військовий аналітик, у інтерв’ю телеканалу «Київ24» у вівторок сказав, що ранкові удари, ймовірно, були нанесені в рамках ширшої стратегії Києва, спрямованої на знищення російської протиповітряної оборони в Криму та на окупованому півдні України. Довгостроковою метою України в цьому разі є відкритя шляху для більш потужних ракетних і безпілотних атак на російські військові об'єкти.

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Українські удари у вівторок, швидше за все, стали продовженням атак на початку квітня, під час яких українці вдарили ракетами ATACMS по російських установках ППО поблизу Генічеська й Маріуполя, вважає Світан.

«Це точно могли бути ATACMS», – сказав він, говорячи про атаки у вівторок. – «Ними можна вдарити куди завгодно».

Офіційні російські джерела підтвердили, що Україна нанесла низку ударів по Криму балістичними ракетами, а деякі джерела стверджували, що всі українські ракети начебто були збиті. Призначений Кремлем очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, говорячи про атаку на об'єкт в районі Сімферополя, що «після збиття ракет ATACMS вони розкидали касетні боєприпаси», і закликав кримчан не чіпати їх.

Фото, опубліковане у вівторок прокремлівським мілблогером Володимиром Роговим, на якому, як стверджує блогер, видно касетний боєприпас американського виробництва, що впав на узбіччі дороги в Криму.

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Дописувач іншої прокремлівської військової інформплатформи під назвою «Два майора» повідомив, що ракети ATACMS були застосовані по цілях поблизу Сімферополя і Джанкоя і що «за інформацією, яка надходить, наші (російські) захисники добре виконали свою роботу».

Але потік повідомлень у соцмережах протягом кількох годин після ударів по військових об'єктах у Криму суперечив кремлівській версії про успішні перехоплення й відсутності ураження цілей. Місцеві дописувачі повідомляли про влучання у системи ППО, у військові літаки, в командно-диспетчерський центр, а також про втрати серед російських військових. Особливо поширеними були повідомлення про касетні боєприпаси, успішно застосовані проти військових цілей. Залишки цих боєприпасів багато хто бачив в районах ураження.

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У Джанкої, повідомляє Telegram-платформа «Український Крим», військовий аеродром був уражений щонайменше двома одиницями зброї, внаслідок чого були вбиті чи поранені військовослужбовці 4-го командного центру ППО ВКС РФ, а також пошкоджені розміщені тут вертольоти.

Незалежне російське інформаційне агентство ASTRA повідомило про ймовірний удар ATACMS по базі в районі Джанкоя, поранення п’ятьох військовослужбовців та про пожежу, яку не могли загасити щонайменше півтори години. ASTRA підтвердила влучання ракети у центр управління ППО. У повідомленні агентства вказується, що Україна використала під час цієї атаки ракети MGM-140 ATACMS.

Літаки повітряної розвідки НАТО, як відомо, постійно інспектують повітряний простір над західною частиною Чорного моря, зокрема тут вперше був запущений розвідувальний безпілотника ВМС США MQ-4C Triton, і це сталося за кілька годин до вказаних українських ракетних ударів. Але офіційні представники НАТО та США заявили, що під час таких польотів збираються загальні розвіддані, які передаються Києву, а не дані про конкретні об'єкти.

Один із літаків морської та сигнальної розвідки США – чотиримоторний турбогвинтовий Boeing P-8APoseidon ВМС США – перебував у повітрі, патрулюючи над південно-східним районом дельти Дунаю в Румунії (приблизно за 200 кілометрів від Криму) саме у той час, коли українські ракети вразили військові цілі в окупованому Криму. Про це повідомляє проукраїнський військовий канал «Кримський вітер». Цю інформацію підтвердило проведене Kyiv Post дослідження розміщених у відкритих джерелах даних відстеження польотів.

Зображення, опубліковане кількома російськими мілблогерами, на якому показано місце запуску й ціль українських ракет ATACMS, запущених 30 квітня по цілях у центральному Криму. Конкретно це зображення було опубліковане у Telegram-каналі ЖИВОВ Z.

Пентагон вже більше року майже щодня запускає літаки Poseidon для денного патрулювання в цьому районі. Але інформації про нічне патрулювання «Посейдона» над дельтою Дунаю, подібне до того, що мало місце в ніч з 29 на 30 квітня, практично не виявлено. Це також підтвердило проведене Kyiv Post дослідження даних про повітряний рух у цьому районі.

За даними більшості військових джерел, до вівторкових ранкових ударів ЗСУ дуже економно використовуали ракети ATACMS через обмежені резерви. Якщо підтвердиться інформація про те, що удари 30 квітня були нанесені саме ракетами ATACMS, це буде наймасштабнішим застосуванням балістичних ракет, здійсненим Україною з початкуу вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Ракети ATACMS, які вважаються найточнішими з балістичних ракет, застосовуваних в ході російсько-української війни, до цього майже не використовувалася Збройними силами України, оскільки уряд США більше двох років не погоджувався надати ці ракети Україні через побоювання ескалації. Як неодноразово заявляли речники Білого дому, надання Україні такої зброї може призвести до загострення російсько-американських відносин.

Зображення, опубліковане 2 серпня минулого року веб-сайтом WarZone, на якому показані чотири модифікації ракети ATACMS і касетні боєприпаси (суббоєприпаси), які можуть нести деякі з них. Основна відмінність між ракетами Block I і Block II – дальність польоту 165 і 300 км відповідно.

Згідно з повідомленнями американських джерел, Вашингтон з часом змінив свою позицію щодо ATACMS і в жовтні 2023 року передав Києву від 10 до 20 ракет малої дальності, а в березні цього року – таку ж невелику партію ATACMS більшої дальності. До цього часу, згідно з повідомленнями як українських військових, тау і новинних платформ, ЗСУ могли дозволити собі запускати не більше двох ракет ATACMS за одну атаку.

Аналітики Beltway заявили, що схвалення Конгресом США військової допомоги Україні на 2024 рік сприяло тому, що в останній пакет військової підтримки були включені ще 100 ATACMS.

Останнє підтверджене застосування ЗСУ ракет ATACMS відбулося 25 квітня, а до цього – 17 квітня, і це були одиничні або максимум подвійні запуски ракет по російських системах ППО. Під час першої з цих атак українці завдали удару по авіабазі поблизу Джанкоя, за словами речників ВПС України, знищивши або серйозно пошкодивши чотири пускові установки системи ППО С-400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та систему спостереження за повітряним простором «Муром-М». Про це Kyiv Post повідомив речник української військової розвідки.

Telegram-канал «Кримський вітер» повідомив, що в ніч з 29 на 30 квітня повітряний простір над дельтою Дунаю патрулював літак-розвідник ВМС США Poseidon, і що нічні польоти цього літака над цим районом є вкрай рідкісними. Kyiv Post підтвердив цю інформацію, дослідивши відкриті джерелах повітряного трафіку, зокрема платформи моніторингу FlightRadar і FlightAware, а також спостереження Kyiv Post за військовим повітряним рухом в регіоні. Ці перевірки підтвердили правдивість інформації, розповсюдженої «Кримським вітром». Зображення вище – це скріншот з FlightRadar, зроблений «Кримським вітром».

ФАКТЧЕКІНГ (ПЕРЕВІРКА ФАКТІВ)

У цій статті цитується російський мілблогер «Два Майора», як приклад пов’язаного з Кремлем джерела, яке стверджує, що вчорашні атаки українських ATACMS не завдали шкоди російським військовим об'єктам. Перевірка повідомлень місцевих кримських медіа, українських медіа та російських незалежних новинних платформ доводить неправдивість розповсюдженої каналом «Два Майора» інформації. Очевидно, що принаймні частина запущених у вівторок ракет влучили в ціль, і російським військовим об'єктам було завдано значної шкоди.

Також у статті міститься посилання на Telegram-канал «Кримський вітер», який стверджує, що літак-розвідник ВМС США Poseidon перебував у повітряному просторі над дельтою Дунаю в ніч з 29 на 30 квітня. Перевірка цієї інформації на підставі дослідження відкритих даних платформ моніторингу повітряного руху FlightRadar і FlightAware доводять її правдивість.