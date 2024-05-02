У середу уряд США повідомив про запровадження сотень нових санкцій проти російської військово-промислової бази, програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають Росії виробляти зброю.

Про це пише Укрінформ із посиланням на офіційне повідомленні Міністерства фінансів США.

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США запровадили нові санкції проти Росії

«Сполучені Штати продовжують знижувати потенціал військово-промислової бази Росії та переслідувати треті країни за підтримку (РФ – ред.), запровадивши майже 300 нових санкцій», - зазначається в повідомленні.

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Зауважується, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти майже 200 організацій та фізичних осіб. У тому числі, це стосується суб’єктів як у Росії, так і в Азербайджані, Бельгії, Китаї, Словаччині, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, які дозволяють РФ отримувти технології та обладнання з-за кордону.

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Також цієї ночі безпілотники атакували Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Крім того, Держдепартамент США ввів обмеження проти понад 80 суб’єктів, які дозволяють Росії обходити раніше введені санкції, а також пов’язані з програмами розробки хімічної й біологічної зброї РФ та її оборонно-промисловою базою.

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Крім того, обмеження Держдепартаменту США націлені на скорочення прибутків РФ від виробництва в енергетиці, металургійній і гірничодобувній промисловості. Окремо запроваджені санкції проти осіб у зв’язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

У США посилюють боротьбу з потраплянням своїх компонентів для зброї до РФ

У Міністерстві торгівлі США закликали американські компанії припинити постачання своїх компонентів для зброї понад 600 іноземним компаніям через побоювання, що ці товари можуть бути передані Росії для використання у війні проти України.

«За останні кілька тижнів ми надіслали листи більш ніж 20 американським компаніям. У цих листах вказані понад 600 іноземних компаній. Ми звернулися до американських компаній з проханням добровільно припинити постачання цим компаніям через високий ризик потрапляння (їхніх компонентів – ред.) в Росію», - заявив заступник міністра Метью Аксельрод на щорічній конференції з експортного контролю, яка відбулась у Вашингтоні.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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