На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 16-річного юнака з родиною.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Оллександр Прокудін.

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З окупованої Херсонщини повернули ще одну родину

У повідомленні зазначається, що волонтери з команди "Save Ukraine" допомогли евакуюватися юнаку та його родині.

"Зараз вони у безпеці, про них турбуються лікарі та психологи, які допомагають оговтатися від пережитого та адаптуватися на новому місці", - повідомив Прокудін.

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Ще трьох дітей повернули з російської окупації

З окупації на підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей: 11-річну дівчинку та хлопчиків 9 і 13 років.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це 11-річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці. Над її поверненням працювала організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. Це було надскладне і термінове завдання. Разом із дівчиною виїхали ще двоє хлопчиків 9-ти та 13-ти років», - йдеться в дописі.