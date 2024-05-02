Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські обстріли балістичними ракетами пошкодили половину енергетичної системи України, однак країна продовжує вести бойові дії.

Про це пише Укрінформ із посиланням на інтервʼю Foreign Policy.

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Кулеба заявив про пошкодження половини енергосистеми України

Він, зокрема, зауважив, що схвалення допомоги США однозначно підняло моральний дух народу України, але, якби відразу після ухвалення закону в пакеті йшла батарея Patriot, поштовх був би ще сильнішим.

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Очільник МЗС пояснив це тим, що українці найбільше страждають від ракетних обстрілів Росії, чиї балістичні ракети стали справжнім лихом. Останнім часом РФ їх використовує здебільшого для руйнування енергетичної системи України, наголосиав міністр.

«Ми тримаємося, тому що ми багато чого навчилися. Ми витривалі, ми знаємо, які ставки. Але щоб ваші глядачі зрозуміли, половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і нам усе ще потрібно керувати країною, вести військові дії та згуртовувати підтримку всього світу», – сказав Кулеба.

Українська енергетика після російських ударів: що нас чекає?

Kyiv Post отримав дозвіл від української енергетичної компанії ДТЕК – найбільшого приватного оператора енергетичних систем – відвідати одну з розбитих російськими ударами ТЕС.

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Бетон із металом вивернуті й розтрощені, повсюди залишки турбін та енергетичного обладнання, даху немає, а від стін енергоблоку залишилися одні руїни. На перший погляд, може здатися, що ці кадри зняті всередині чорнобильського реактора №4 відразу після катастрофи.

Але насправді – це руїни однієї з українських теплових електростанцій після російських ракетних ударів.