З окупації на підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей: 11-річну дівчинку та хлопчиків 9-ти і 13-ти років.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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В Україну повернули ще трьох дітей

«Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це 11-річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці. Над її поверненням працювала організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. Це було надскладне і термінове завдання. Разом із дівчиною виїхали ще двоє хлопчиків 9-ти та 13-ти років», - йдеться в дописі.

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У повідомленні зазначається, що хлопчиків доглядав старший повнолітній брат, який ризикував потрапити до війська РФ. Вирвати хлопців з окупації стало можливим завдяки злагодженій роботі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Громадської спілки Українська мережа за права дитини, органів опіки та піклування і служб у справах дітей області.

За словами Прокудіна, зараз усі діти у безпеці, з ними працюють медики та психологи.

«З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області. Впевнений, що малеча зможе оговтатися від пережитого. Вдячний всім, хто об’єднує свої зусилля заради повернення всіх маленьких громадян України», - додав посадовець.

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З тимчасово окупованої Херсонщини повернули сім’ю з двома дітьми

З тимчасово окупованого міста Гола Пристань Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося виїхати родині з 12-річним сином і 5-річною донькою, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, у будинок цієї проукраїнської сім'ї тричі приходили російські військові з обшуками, ігноруючи прохання не лякати дітей автоматами під час оглядів.

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Лубінець розповів, що окупанти виводили дітей на поле та стріляли біля їхніх голів для залякування, бо ті мали сміливість озвучувати проукраїнську позицію.