Російська пропаганда працює на розкол України, намагаючись поділити українців на тих, хто виїхав за кордон, рятуючись від війни, і тих, хто залишився, пише Укрінформ, цитуючи керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) лейтенанта Андрія Коваленка.

Росія намагається розколоти українців

“Росіяни активно формують розкол між тими, хто лишився в Україні й тими, хто виїхав за кордон. Їхня мета — поділити українців. Це дуже небезпечна ситуація. Є проєкти, які орієнтовані на те, щоб зібрати лідерів думок, які за кордоном, представників колишньої влади, які теж за кордоном, і створити фактично альтернативну Україну. Понад сто років тому вони так само створили альтернативу УНР, яка її поглинула”, - розповів Коваленко.

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Він розповів про наративи, які використовує ворожа пропаганда на своїх інформаційних ресурсах, щоб українців за кордоном об’єднати навколо ідеї “альтернативної України”.

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“Ви поїхали і ви розумніші... Вони вас усіх хочуть відправити в окоп... Ваші права порушують... Держава вас принижує... Європа вас захищає, а Україна гнобить. Росіяни вкладають їм у голови — по-перше, потрібен мир із Росією, по-друге, потрібна “легітимна влада”. І, мовляв, хто, як не ви є ці авторитети, щоб пояснити “зазомбованій” частині України, що потрібно робити. Це класична технологія розколу”, - сказав він.

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Коваленко вважає, що з українцями за кордоном слід активно працювати, пояснюючи ворожі цілі, спрямовані на розкол України.

“Серед українців, які поїхали, треба багато працювати, потрібні правильні меседжі. Це окрема категорія людей, яких не лише треба повертати в Україну, а з якими треба говорити про перемогу України”, - вважає Коваленко.

Проєкт Укрінформу та Центру протидії дезінформації при РНБО «Про війну»

Учасники спільного проєкту Укрінформу та Центру протидії дезінформації при РНБО Про війну говорять про фронт, фейки, мобілізацію та найважливіші проблеми на війні.

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Ведучі – керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко та офіцер управління 12-ї бригади “Азов” НГУ Дмитро “Дипломат”.

Російські ІПСО проти України

Росія постійне маніпулює емоціями, намагається вплинути на настрої в українському суспільстві. Також постійно працює над дискредитацією наших союзників. Такі елементи – це складові інформаційно-психологічних операцій, якими окупанти намагаються підірвати бойовий дух українців та посіяти панічні настрої в суспільстві.

ІПСО також відоме як "психологічні операції" — PSYOPS, де PSY означає Psychological (психологічні) і OPS означає Оperations (операції). Основна мета таких операцій — впливати на емоції, поведінку і думки аудиторії, а також взяти під контроль поведінку влади, організацій, груп та окремих осіб.

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Докладніше про російські ІПСО проти України читайте у нашому матеріалі.