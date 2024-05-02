Постійна представниця Президента в Криму Таміла Ташева повідомила, що віра жителів тимчасово окупованого Криму у звільнення території півострова від росіян зміцніла з наданням Україні далекобійної зброї від міжнародних партнерів.

Про це вона заявила в ефірі телемарафону «Єдині новини».

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У Криму почали ще більше вірити у деокупацію

"Люди почали вірити, що Україна може звільнити територію півострова. Ми це напряму пов'язуємо з діями українських збройних сил на території півострова з отриманням зброї далекобійного ураження", - сказала вона.

Advertisement

За словами Ташевої, вже спостерігається закономірність, що після кожного вдалого "прильоту" по військових об'єктах у Криму посилюється спротив активістів на півострові.

"Станом на зараз ми маємо щонайменше 700-800 людей, які проходили по адміністративних справах у російських окупаційних судах у Криму, щодо яких винесли адміністративні рішення або наклали на них штрафи, або посадили на певну кількість діб адміністративного арешту, або ця справа перейшла в кримінальну", - зазначила вона.

Росію зобов'язали сплатити компенсацію за паспортизацію та депортацію українців з Криму

Наприкінці березня Комітет ООН з прав людини (КПЛ ООН) ухвалив рішення за скаргою Брацило та інших проти РФ. Росію було визнано відповідальною за низку порушень прав людини відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права в окупованому Криму.

Advertisement

Комітет визнав, що РФ свавільно позбавила заявників свободи в Криму на підставі законодавства РФ всупереч міжнародному гуманітарному праву за дії, вчинені до окупації (ст. ст. 9(1) та 15(1) Пакту). Депортацію заявників з окупованого Криму на територію РФ визнано висланням громадян України з території їхньої власної держави (ст. 12(4) Пакту).