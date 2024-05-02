Президент України Володимир Зеленський повідомив, що майбутній Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці, поруч з містом Люцерн.

 

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До участі були запрошені глави держав і урядів з усіх континентів.

"Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН (Організації Об'єднаних Націй, - ред.) і норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам", - пише Зеленський.

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За його словами, кожна миролюбна країна буде зацікавлена в тому, аби взяти участь у саміті, оскільки це важливо не лише для України. Зокрема, мова йтиме про:

  • глобальну роль країн;
  • повагу до міжнародного права й мирного співіснування у світі.

"Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов’язок - захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії", - додав президент.

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