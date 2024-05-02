Служба безпеки України затримала російського інформатора, який відстежував позиції українських захисників у Краматорському районі Донецької області, зокрема розвідував координати аеродромів.

СБУ повідомила про підозру агенту РФ

Завдання зловмиснику дали бойовики російської приватної військової компанії «Вагнера», яка на сьогодні входить до складу регулярних військ РФ. За їхньою вказівкою чоловік мав виявити й передати точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ.

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Також «вагнерівці» хотіли знати місця дислокації особового складу та важкого озброєння підрозділів Сил оборони, які захищають Краматорськ. Росіяни планували використати ці розвіддані для підготовки бойових операцій на Краматорському та Слов’янському напрямках, проте СБУ вчасно викрила інформатора.

Більше по темі У Вінниці СБУ затримала рецидивіста, який працював на «вагнерівців» Служба безпеки України викрила рецидивіста, який передавав інформацію про базування ЗСУ російській приватній військовій компанії «Вагнер».

Поплічником РФ виявився місцевий житель, прихильник "руського міра". Восени минулого року він погодився працювати на РФ. Вийшли на нього через знайому чоловіка, росіянку.

Зі згаданою знайомою інформатор спілкувався через месенджер, дотримуючись заходів конспірації, та регулярно видаляв усі повідомлення. Для збору розвідданих чоловік пішки обходив місцевість, начебто просто прогулюючись, і приховано здійснював відеозйомку навколишньої території.

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Під час обшуку правоохоронці вилучили у затриманого мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Яке покарання загрожує інформатору РФ

Слідчі оголосили затриманому підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.