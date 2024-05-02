НАБУ і САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні чинному народному депутату України, йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

Що встановило слідство

За даними слідства, у 2020-2021 рр. народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

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Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.

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Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України.

Викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

Кого підозрюють НАБУ і САП

За інформацією «Центру протидії корупції» (ЦПК), йдеться про нардепа від "Слуги Народу" Андрія Клочка.

Інфографіка: НАБУ