У квітні Росія застосувала понад 300 різних ракет, майже 300 "Шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб проти України, повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Росія атакує регіони України
"Наші міста і громади від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон щодня й щоночі страждають від цього свідомого та підлого терору", - зазначив Зеленський.
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Він зауважив, що тисячі життів були врятовані завдяки допомозі лідерів та країн, які вже підтримали захист неба над Україною та тиснуть санкціями проти РФ.
"Усі, хто працює заради сили захисту від Росії, є справжніми рятівниками життя", - наголосив Президент.
У березні на 20% збільшилась кількість жертв серед цивільних
За даними Міноборони Британії, у березні 2024 року внаслідок авіаційних та ракетних атак російської армії в Україні загинуло на 20% більше цивільних, ніж у лютому.
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Спираючись на дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, аналітики зазначили, що в березні 604 цивільних українців були вбиті або поранені внаслідок російських ударів.
"Це означає збільшення (кількості жертв внаслідок агресії РФ - ред.) на 20% порівняно з попереднім місяцем. Ці смерті пов’язані з ракетними та авіаційними ударами по усій Україні та збільшенням кількості бомбардувань на лінії фронту", – йдеться у зведенні.
Російські ракетні обстріли України
Росія протягом останніх місяців продовжує обстрілювати цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру України.
Російські війська 27 квітня атакували об’єкти енергетики у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Того ж дня під удар потрапила психіатрична лікарня у Харкові.
25 квітня війська РФ вдарили по пасажирському потягу на Харківщині в момент, коли люди були у вагонах.
Через постійні ракетні обстріли та через те, що інтенсивність їх не зменшується, Україна постійно веде перемовини з союзниками щодо надання додаткових ЗРК Patriot.
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