У квітні Росія застосувала понад 300 різних ракет, майже 300 "Шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб проти України, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Росія атакує регіони України

"Наші міста і громади від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон щодня й щоночі страждають від цього свідомого та підлого терору", - зазначив Зеленський.

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Він зауважив, що тисячі життів були врятовані завдяки допомозі лідерів та країн, які вже підтримали захист неба над Україною та тиснуть санкціями проти РФ.

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"Усі, хто працює заради сили захисту від Росії, є справжніми рятівниками життя", - наголосив Президент.