Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Foreign Policy натякнув, що мирні переговори з Росією можуть початися після того, як Україна створить коаліцію з країн з метою досягнення миру.

У Швейцарії наступного місяця відбудеться мирна конференція на найвищому рівні. Відповідаючи на запитання щодо доцільності проведення цього саміту без ініціатора війни - Росії - Кулеба зауважив:

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Ваша думка справедлива, якщо ви розглядаєте війну, яку Росія розпочала проти України, через призму книжної дипломатії, тому що всі підручники, за якими ми вчилися, говорять нам, що для переговорів потрібні дві сторони".

Advertisement

Розмірковуючи про масштабні дипломатичні зусилля України з 2014 по 2022 роки, які включали майже 200 раундів переговорів з Росією у різних форматах, Кулеба визнав їхню неефективність.

"Але нічого не вийшло. Це закінчилося широкомасштабним вторгненням [2022 року]", — сказав він.

"Тож ми знаємо, що немає сенсу запрошувати Росію за стіл переговорів, якщо ви не можете гарантувати, що вони (росіяни) діятимуть добросовісно", – додав Кулеба.

Він назвав дві передумови для справжньої взаємодії з Росією: успіх на полі бою та формування коаліції країн-однодумців.

Advertisement

"Ось чому саміт не передбачає участі Росії", – сказав Кулеба.

Міністр повідомив, що мета саміту - об'єднати країни, які поділяють спільні принципи, прокладаючи шлях для скоординованих дій.

"Після цього (створення коаліції, - ред.) може відбутися спілкування з Росією, і Росія може бути частиною переговорів. Тому що ви маєте рацію: зрештою, ви не зможете покласти край війні без обох сторін", - наголосив очільник МЗС.

Деякі російські ЗМІ та українські Telegram-канали викривили слова Кулеби, вказуючи у заголовках, що негайні мирні переговори з РФ можуть розпочатися одразу після швейцарської конференції.

Advertisement

З оригінального тексту інтервʼю Кулеби випливає, що хоча конференція й має на меті створити коаліцію, невідомо, чи буде досягнутий цей результат під час заходу. Міністр також не робив жодних прямих заяв про намір розпочати переговори одразу після конференції.

Минулого тижня уряд Швейцарії оголосив про проведення мирної конференції на найвищому рівня для України в середині червня, у якій Росія участь не братиме.

Кремль вже заявив, що у проведенні мирної конференції без участі Росії "немає сенсу". Минулого тижня речниця МЗС Росії Марія Захарова наголосила, що будь-які дії щодо України, які "ігнорують позицію Росії", "відірвані від реальності" й "не мають перспективи".

Advertisement

Кремль неодноразово заявляв, що не братиме участі в жодних переговорах, якщо Київ не погодиться на анексію Росією приблизно 20 % території України, яку РФ вже окупувала.

Перші мирні переговори Києва та Москви почалися менш ніж через тиждень після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Попри зухвалу обіцянку Путіна захопити українську столицю за три дні, дуже скоро усім стало зрозуміло, що швидка перемога РФ малоймовірна.

Згодом між Москвою, Києвом та іншими сторонами відбулися численні раунди переговорів, учасники яких висловлювали намір зупинити війну на її початку.

Однак і після двох років війни мало що змінилося в укорінених позиціях обох сторін. Кожна зі сторін продовжує розглядати військову перемогу над суперником як єдиний життєздатний варіант закінчення війни.

Advertisement

Оскільки на даний момент для багатьох у світі є очевидним, що у російсько-українській війні склалася патова ситуація, дедалі частіше висловлюються думки, що, можливо, настав час відновити мирні переговори. У ЗМІ вже неодноразово з’являлися повідомлення про таємні дискусії між високопосадовцями Сполучених Штатів та Росії. Також останнім часом робляться публічні спроби посадити Україну та РФ за стіл переговорів з боку Китаю, Ватикану, Бразилії, Мексики та інших країн.