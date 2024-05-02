Латвія планує облаштувати й відновити сховища та укриття по всій країні в період з 2025 по 2034 рік.



Будівництво бомбосховищ повинно проводитись відповідно до всіх вимог, які визначаються для таких об'єктів. Цей процес не швидкий, проте цього року з'являться знаки, які сповіщають, де укриття, Про це заявила прем'єр-міністр Латвії Евіки Сіліні в ефірі програми ТЧК.

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Розрахунки ґрунтуються на припущенні, що в середньому місткість притулку становитиме 200 осіб, а тимчасового укриття – 100 осіб.

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Фонди Європейського союзу

Уряд Латвії визначив, шо джерелами фінансування можуть бути фонди ЄС та програма державної підтримки, фінансування якої передбачається із виділених Міністерству охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку коштів державного основного бюджету.

Якщо фінансування з фондів ЄС повністю або частково покриє відновлення або створення притулку або місця для тимчасового прикриття, програма держпідтримки не знадобиться або може бути використана в меншому обсязі.

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Крім того, джерелом фінансування можуть стати заявки муніципальних інвестиційних проектів на одержання позики з держбюджету. На рівні держави чи самоврядувань також можна було б запропонувати податкові пільги тим, хто у будівлі чи її частинах відновлює чи обладнає притулок або місце для тимчасового укриття.

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Побудова сховищ

Глава латвійського уряду розповіла, що питання створення притулків обговорювалося із партнерами з інших країн Балтії. Вона визнала, що Естонія в цьому питанні пішла далі за всіх, але заявила, що Латвія та Литва з цього питання знаходяться приблизно на одному рівні.

Силіня зазначила, що якщо будувати щось із нуля, є певні стандарти, зокрема й для бомбосховищ, і це будуть притулки високого рівня.

"Думаю, цього року ми побачимо знаки, де можна сховатися від уламків та інших небезпек. Про це буде повідомлено", – заявила прем'єрка.

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Оцінка стану укриттів

У січні в Ризі депутати Сейму оцінювали стан укриттів. Про це повідомляється у випуску програми "Сьогодні ввечері".

Ризька дума встановила 355 місць, придатних для бомбосховищ. Тридцять два з них обстежили. У придатному стані з них п'ять.

"Немає нічого дорожчого за дешеву безпеку. Ми повинні пристосовувати свої підвали під укриття. Можливо, це можуть бути приміщення подвійного призначення – ремонтна майстерня, склад, музична студія", - заявив голова управління цивільної оборони та оперативної інформації Ризької думи Гінтс Рейнсонс.