Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон наголосив, що Україна має право використовувати зброю, яку надає його країна, для ударів по цілях на території Росії.

Про це він сказав у четвер в інтерв’ю Reuters.

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Україна буде атакувати територію РФ зброєю, яку надала Британія

За словами Кемерона, цілі має визначати Україна. Також Україна має бути впевнена, що може захищатися.

«Україна має таке право. Так само, як Росія завдає ударів всередині України...» – сказав він.

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Кемерон також пообіцяв, що Британія надаватиме Україні 3 млрд фунтів стерлінгів ($3,74 млрд) щорічної військової допомоги - «стільки, скільки буде потрібно».

Він привітав виділення Конгресом США довгоочікуваного пакету допомоги Україні в розмірі 61 млрд доларів.

«Це надзвичайно важливо, і не лише з погляду зброї, яку це принесе, а й морального духу для людей тут, в Україні», – зауважив британський міністр.

Союзники надали Україні зброю, яка битиме по Росії

1 травня міністерка закордонних справ Латвії Барба Браже в інтервʼю Європейській правді повідомила, що деякі країни вже надали Україні зброю без обмежень на удари по території Російської Федерації.

Вона зазначила, що Україна вже отримує далекобійні безпілотники і ракети ATACAMS. На її думку, підхід вимагання не бити по цілях за межами України може змінитися.

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«Уже зараз є країни, які надали Україні зброю без подібних обмежень. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба», – сказала очільниця МЗС Латвії.