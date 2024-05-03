Президент Володимир Зеленський напередодні в Києві зустрівся з держсекретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Кемероном.

Про це повідомила пресслужба Президента України.

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Що обговорили сторони

Зеленський подякував уряду Великої Британії за найбільший пакет оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів, про який оголосили минулого тижня.

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«Надання цього пакета, разом із надважливим рішенням США про допомогу, має велике значення для нас у цей ключовий момент», – сказав він.

Президент поінформував Кемерона про ситуацію на фронті й наголосив: важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів.

Більше по темі Зеленський очікує, що РФ посилить наступ на північному сході За словами президента, наступ РФ може складатися з кількох хвиль, перша була на Харківщині.

Зазначається, що особливу увагу під час зустрічі приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту «Групи семи» в Італії, інавгураційного Саміту миру в Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

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Україна може бити по території Росії британською зброєю

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон наголосив, що Україна має право використовувати зброю, яку надає його країна, для ударів по цілях на території Росії.

За словами Кемерона, цілі має визначати Україна. Також Україна має бути впевнена, що може захищатися.

«Україна має таке право. Так само, як Росія завдає ударів всередині України...» – сказав він.

Кемерон також пообіцяв, що Британія надаватиме Україні 3 млрд фунтів стерлінгів ($3,74 млрд) щорічної військової допомоги - «стільки, скільки буде потрібно».

Він привітав виділення Конгресом США довгоочікуваного пакету допомоги Україні в розмірі 61 млрд доларів.

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«Це надзвичайно важливо, і не лише з погляду зброї, яку це принесе, а й морального духу для людей тут, в Україні», – зауважив британський міністр.