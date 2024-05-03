З 2013 по 2015 рік Гейнс була заступницею директора ЦРУ. Пізніше, за президентства Обами, очолювала Комітет заступників голів у Раді національної безпеки США. Нинішню посаду обійняла майже одразу після інавгурації Джона Байдена у січні 2021 року.

“Все більш агресивна тактика Путіна з ударами по енергетичній інфраструктурі України має на меті переконати українців, що продовження боротьби лише збільшить втрати України, а не її шанси на перемогу, – сказала Евріл Гейнс у четвер на засіданні Сенатського комітету з питань збройних сил. – Ця агресивна тактика, швидше за все, продовжиться, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом ”.

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс вважає, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро, тому що президента Росії Владіміра Путіна заохочують успіхи на полі бою, його власна віра в те, що населення України деморалізоване, і мовчання противників війни.

НАТО незадоволена зловмисними діями Росії, що створюють “загрозу безпеці союзників”

У четвер у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі члени Північноатлантичної Ради заявили, що останні “зловмисні дії” Росії в Євроатлантичному регіоні – а саме дезінформація, саботаж, насильство, кібератаки та інші гібридні операції – загрожують їхній безпеці.

Advertisement

“Союзники по НАТО глибоко занепокоєні нещодавніми шкідливими діями на території Альянсу, включаючи ті, що призвели до розслідування та притягнення до відповідальності багатьох осіб у зв’язку із діяльністю ворожої держави, що вразили Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу та Велику Британію”, – йдеться у заяві.

Зокрема, минулого місяця проти молодого британця було висунуте звинувачення в “організації підпалу пов’язаного з Україною об’єкту в Лондоні”, – повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP). Посол РФ у Великій Британії Андрей Келін назвав звинувачення “абсурдним” і “безпідставним”.

Advertisement

Тоді ж чеські правоохоронці викрили організацію, членів якої Москва мала намір інфільтрувати в Європейський парламент, де вони мали би просувати наративи російської політики.

“Ми будемо й надалі підвищувати власну стійкість, застосовувати та посилювати всі наявні інструменти для протидії та боротьби проти російських гібридних дій, забезпечимо готовність Альянсу та союзників до стримування й захисту від гібридних дій або атак, – заявили члени Північноатлантичної Ради. – Ми засуджуємо поведінку Росії, і ми закликаємо її виконувати власні міжнародні зобов’язання, як союзники виконують свої. Дії Росії не відвернуть Альянс від продовження підтримки України”.

Advertisement

Грузини протестують проти затикання рота противникам вторгнення Росії

Цього тижня десятки тисяч грузинів вийшли на вулиці Тбілісі, протестуючи проти ухвалення нового закону, за яким будь-який засіб масової інформації чи видання, що отримує кошти з-за кордону, офіційно вважатиметься таким, що “діє в інтересах іноземної держави”.

AFP повідомила з місця подій, що на двох найбільших площах грузинської столиці величезні натовпи скандували “Ні Росії!” та висловлювали обурення тим, що їхній “маріонетковий” уряд капітулює перед Кремлем.

“Ми всі тут разом, щоб показати маріонеткам Кремля, що ми не будемо терпіти уряд, який іде проти волі грузинського народу”, – сказав кореспонденту AFP 27-річний Григорій Лоладзе з Кутаїсі – третього за величиною міст Грузії.

Advertisement

У Росії ув’язнили багатьох журналістів, блогерів та інших громадян, які висловлювалися проти повномасштабної війни в Україні, що триває вже третій рік. Від початку квітня таку ж політику просуває прокремлівська більшість у парламенті Грузії, яка межує з Росією, але подала заявку на вступ до НАТО.

Проти грузинського закону вже виступили уряди й організації Західних країн, а Верховний комісар ООН з прав людини висловив занепокоєння через дії поліції щодо протестувальників.

Єрмак вважає, що до саміту миру в Швейцарії “дуже важливо” долучити Китай

Advertisement

Керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» в четвер, що Офіс “робить усе можливе”, аби залучити представників Китаю до участі в Глобальному саміті миру, який має відбутися в середині червня у Швейцарії, і що Росію до участі не запрошують.

“Росії дійсно не буде на саміті миру у Швейцарії, це є нашою принциповою позицією. Що стосується Китаю, ми все робимо для того, щоб Китай був. Китай дуже важливий, і постійно ведуться на різних рівнях за участю наших партнерів консультації. Ми зробимо все для того, щоб Китай був присутнім, – заявив Єрмак. – Будемо продовжувати 24/7 цю роботу. Для нас це дуже важливо”.

Зеленський написав у соцмережах: “Ми всі маємо розуміти, що лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру, і саме тому працюємо, щоб залучити якнайбільше учасників до Саміту у Швейцарії та відповідної комунікації”.

Росія накопичує війська в прикордонних районах, а Україна б’є ракетами ATACAMS по глибоких тилах ворога

Американський Інститут вивчення війни (ISW ) повідомив, цитуючи провідного українського військового оглядача Костянтина Машовця, що Москва накопичує війська в Курській, Брянській і Бєлгородській областях: “Наразі вже розгорнуті сили у трьох російських прикордонних областях. Сили й засоби [угруповання] “Сєвер” нараховують трохи менше 50 тисяч в\сл (49.8 - 49.9 тисяч)”.

За його даними, до цього числа входять до 3 700 одиниць живої сили 44-го Армійського корпусу, підрозділи якого мають розгорнути в Курській області, “серед них – підрозділи реформованої 128-ї мотопіхотної бригади, 30-го мотопіхотного полку… і 197-го окремого батальйону управління”.

Тим часом, ЗСУ вдарили по полігону окупантів у Луганській області, який розташований за 80 км від лінії фронту. Як зазначили аналітики ISW, посилаючись на геолокаційні кадри, по полігону в селі Можняківка “вдарили, ймовірно, чотири [надані США] ракети ATACMS [із касетною бойовою частиною], вбивши, за повідомленнями, 116 російських військовослужбовців”.