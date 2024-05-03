Від початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія вбила 546 українських дітей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Росія вбила понад 500 дітей в Україні

"Більше ніж 1865 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 3 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 546 дітей загинули та понад 1319 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

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Найбільше поранень дістали діти у Донецькій області - 530, Харківській - 356, Херсонській - 150, Дніпропетровській - 136, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 104.

Зазначається, що 2 травня внаслідок обстрілу Мемрика Донецької області загинула 12-річна дівчинка.

Того ж дня через обстріл військами РФ Дергачів Харківської області були поранені восьмеро дітей - одна дівчинка і семеро хлопчиків віком від 8 до 15 років.

В Україні суттєво збільшилася кількість загиблих дітей унаслідок атак РФ

За перевіреними ООН даними, внаслідок атак з 1 січня по 31 березня 2024 року загинули 25 дітей, наймолодшому було лише два місяці. За повідомленнями, дев'ятьох дітей вбито внаслідок атак упродовж перших трьох тижнів квітня.

Згідно з офіційними даними ООН, з моменту ескалації війни у 2022 році внаслідок атак загинули щонайменше 600 дітей. Понад 1350 дітей були поранені. В ЮНІСЕФ додали, що реальна кількість убитих і поранених дітей, ймовірно, значно більша.

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Крім того, продовжує зазнавати атак й інфраструктура, від якої залежать діти в Україні. У звіті зазначається, що за перші три місяці 2024 року пошкоджено або зруйновано тисячі будинків, 36 медичних закладів та 140 освітніх.