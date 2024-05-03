Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що цього місяця Росія планує задіяти план дестабілізації України, який складається з трьох факторів.

Про це пише Укрінформ із посиланням на інтерв’ю Скібіцького виданню The Economist.

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Росія планує дестабілізацію України

За його словами, травень буде ключовим місяцем, коли Росія використає трьохфакторий план із дестабілізації України.

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Скібіцький наголосив, що головним чинником цього плану залишається військовий напрямок.

Незважаючи на те, що Конгрес США, хоча й із запізненням, «дав добро» на збільшення військової допомоги Україні, знадобляться ще декілька тижнів, перш ніж вона надійде на лінію фронту, зазначив він.

Другим фактором є кампанія дезінформації в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно спливає 20 травня. При цьому Конституція України чітко забороняє проводити вибори президента у воєнний час.

Скібіцький додав, що третім фактором є невпинна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України. «Вони будуть трясти ситуацію, як тільки зможуть», — зазначив він.

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Російська пропаганда створює “альтернативну Україну”

Російська пропаганда працює на розкол України, намагаючись поділити українців на тих, хто виїхав за кордон, рятуючись від війни, і тих, хто залишився, пише Укрінформ, цитуючи керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) лейтенанта Андрія Коваленка.

“Росіяни активно формують розкол між тими, хто лишився в Україні, й тими, хто виїхав за кордон. Їхня мета — поділити українців. Це дуже небезпечна ситуація. Є проєкти, які орієнтовані на те, щоб зібрати лідерів думок, які за кордоном, представників колишньої влади, які теж за кордоном, і створити фактично альтернативну Україну. Понад сто років тому вони так само створили альтернативу УНР, яка її поглинула”, — розповів Коваленко.