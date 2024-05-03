Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт щодо колишнього командира загону особливого призначення "Беркут" управління Міністерства внутрішніх справ України у Севастополі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Наказував вбивати під час Майдану та підтримав окупацію Криму

Під керівництвом командира підлеглі 18-20 лютого 2014 року застосували табельну вогнепальну зброю, спецзасоби та надмірне фізичне насильство до учасників мирної акції протесту на Майдані у столиці.

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Вони вчинили умисні вбивства та завдали протестувальникам тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Після цих подій фігурант разом з підлеглими повернувся до Севастополя із привласненою вогнепальною зброєю.

Надалі він перейшов на бік росіян, забезпечував чергування з вогнепальною зброєю на блокпостах при в’їзді до Криму, перешкоджав виїзду законних представників державної влади та правоохоронних органів України та фактично сприяв встановленню загарбницької влади, проведенню псевдореферендуму та окупації півострова.

Чоловік призначався на різні керівні посади у незаконно створених на тимчасово окупованій території АРК правоохоронних органах, зокрема командира ОМОНу "Беркут" УМВС Севастополя, начальника управління Росгвардії Севастополя, заступника начальника ГУ Росгвардії в "Республіці Крим", депутата Севастопольської міської ради.

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У жовтні 2020 року його обрали сенатором Ради федерації Федеральних зборів РФ від Севастополя.

4 жовтня 2022 року на засіданні Ради федерації РФ у Москві зрадник голосував за "прийняття до складу РФ" тимчасово захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Яке покарання загрожує екскомандиру

За вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі аж до довічного ув'язнення.

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Обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До 15 років заочно засудили ексзаступника командира кримського «Беркуту»

Суд визнав винним у державній зраді, перевищенні влади та службових повноважень ексзаступника керівника спецпідрозділу «Беркут» в АР Крим за застосування насильства відносно учасників Революції Гідності, повідомили у Офісі Генпрокурора.

Йому заочно призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на 3 роки.

Також засудженого позбавлено спеціального звання – підполковника міліції. Прокурори довели, що 10-11 грудня 2013 року засуджений брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство та перевищивши свої службові повноваження.

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Унаслідок таких дій 20 потерпілих зазнали кривди, їм заподіяні тілесні ушкодження. З березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території АР Крим, надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим.