В неділю, 5 травня, православні та греко-католики в Україні святкують Великдень. Одним із звичаїв цього дня є ласування солодкою та запашною паскою. Цей звичай має глибокі традиції й відіграє важливу роль у культурі та обрядовості нашого народу. Великодня паска зазвичай сприймається українцями як символ щедрості та гостинності.

Українські господині часто самі випікають паски для своїх рідних та гостей, що приходять на великодній обід. Вони роблять це тому, що усвідомлюють, наскільки важливо розділити радість великодніх свят із близькими й продемонструвати їм свою турботу й щедрість. Втім, у сучасному світі, коли зазвичай нам так бракує часу, українці звикли купувати готові паски. Так господині економлять дорогоцінний час, воліючи провести його з родиною або друзями.

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Kyiv Post дослідив найпопулярніші заклади Києва, у яких можна поласувати великоднім десертом або замовити його на виніс.

Milk Bar

Замовити паску на Великдень у Milk Bar можна лише за 48 годин.

Окрім класичної паски, для замовлення доступні ще три види авторських смаколиків, які в закладі називають бестселерами:

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Паска "Три Молока" (900 г) — 590 грн;

Паска "Victoria’s Secret" (950 г) — 690 грн;

Паска "Кокосова" (500 г) — 650 грн.

Вага класичної паски — 480 г, вартість — 480 грн.

Namelaka

Найпопулярнішою пасочкою в Namelaka є фісташкова. Вона наповнена фісташковим ганашем, вкрита фісташковим білим шоколадом та щедро всипана фісташками. Вартість такої паски (890 г) 1260 грн. Окрім цього, в цьому закладі ви можете замовити й класичні паски та великодні фісташкові яєчка, вартість яких 750 грн за 16 штук, або великого шоколадного кролика за 196 грн.

Finik Family

У крамниці-кав’ярні Finik Family можна замовити Великодню паску з сухофруктами та горішками. У начинку входить журавлина, світлі та темні родзинки, персик, пекан, волоський горіх та цедра лимона. Зверху паска вкрита ганашем з бельгійського шоколаду. Вага — 500-530 г, вартість — 450 грн. Можна замовити онлайн або придбати у закладі. При замовленні від 5 та 10 штук ви отримаєте знижку 5-10% відповідно.

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Міністерство десертів

Найнезвичніша та одна із найпопулярніших пасок цього закладу - Київська. На заквасці, з апельсином, сушеною журавлиною та курагою. Наповнена вершковим кремом з додаванням праліне з фундука. Прикрашена вона ганашем з білого шоколаду та символом країни — мініатюрною статуеткою «Батьківщини-Матері» з цукрової пасти. Вартість такого кулінарного шедевру - 990 грн.

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Honey

Вже другий рік Honey пече особливі пасочки на заквасці Левіто Мадре, з молочним та чорним шоколадом, медом та вершковим маслом. Цікавинка пасок Honey у тому, що вони прикрашені колосками, що є одним із найвідоміших українським символом. Вартість пасок коливається від 790 грн до 1300 грн.

Кremova

Кондитерське виробництво KREMÓVA пропонує киянам паску з молочним рідким шоколадом, із волокнистою пухкою мʼякоттю, що нагадує хмаринки над безкрайнім українським небом. За таку паску треба заплатити трішки більше тисячі гривень. Окрім цього, у кондитерській можна придбати великодні бісквітні кульки зі смаженими горіхами.