Під час останнього візиту до Києва міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, Україна та Сполучене Королівство розпочали роботу над угодою про 100-річне стратегічне партнерство. Про це повідомляє посольство Британії в Україні на своїй сторінці у Facebook.

Стратегічна угода між Україною та Британією розрахована на 100 років

«Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого», – йдеться у повідомленні посольства.

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Наголошується також на тому, що міністр віддав належне стійкості українців перед лицем російських атак і зазначив, що ця війна є викликом для всього нашого покоління, й Україна не може боротися з нею сама:

"Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги", – сказав Кемерон.

Окрім того, лорд Камерон також підтвердив надання 36 млн фунтів стерлінгів допомоги для енергетичної інфраструктури України, зокрема, 20 млн фунтів для екстреного фінансування відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 - для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

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Візит Кемерона до Києва – що відомо

Президент Володимир Зеленський напередодні в Києві зустрівся з держсекретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Кемероном.

Сторони обговорили низку питань в рамках двосторонніх відносин, допомогу Британії Україні. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, зокрема, наголосив, що Україна має право використовувати зброю, яку надає його країна, для ударів по цілях на території Росії.

Угода про співпрацю в оборонній сфері між Україною та Британією

У січні 2024 року Україна та Британія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки на 10 років.

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В Угоді, зокрема, йшлося про те, що у 2024 році Сполучене Королівство надасть України додаткову військову допомогу на 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Один з пунктів Угоди передбачає обмін інформацією в оборонній сфері між Україною і Британією.