У межах ІТ коаліції на чолі з Естонією та Люксембургом до ЗСУ вже надійшла перша партія обладнання, повідомило Міністерство оборони України.

Передане обладнання покращить зв’язок та можливість планування задач на тактичному рівні, адже наразі для Сил оборони це один із пріоритетів. Зараз в МОУ активно працюють над тим, щоб закрити ті запити підрозділів, які стосуються якості зв’язку на фронті.

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ІТ-коаліція діє в межах Контактної групи з питань оборони України (відомої також як «формат Рамштайн»).

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Головна мета коаліції - забезпечення технічної підтримки Міністерства оборони та Збройних сил України у сферах ІТ, зв'язку та кібербезпеки.

ІТ-коаліція для України - що варто знати

На другому засіданні Керівної Групи ІТ-коаліції 8 квітня зібралися представники одинадцяти країн-учасниць, семи країн-спостерігачів, ЄС та НАТО. Вони ознайомилися зі статусом поточних закупівель та пріоритетів на 2024 рік.

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У межах коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Додаткові внески сумою понад 23 млн євро очікуються.

ІТ-коаліція для України була створена у лютому 2024-го року. Тоді Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна завершили підписання відповідної угоди про співпрацю у цій сфері.

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Угода передбачає, що країни-підписанти зобов'язуються співпрацювати протягом наступних 6 років для розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України.

Також у лютому Велика Британія завершила процес приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання Декларації про наміри.